جوزيه مورينيو مستعد "للقتال" لضم غاريث بيل إلى مانشستر يونايتد من ريال مدريد

مصدر الصورة Reuters Image caption انتقل بيل من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2013

أبدى جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم استعداده لـ"قتال المدربين الآخرين" من أجل ضم المهاجم غاريث بيل من ريال مدريد إذا رغب الفريق الإسباني في بيعه.

وانضم بيل (28 عاما) إلى ريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي في عام 2013 في صفقة قياسية على مستوى العالم بقيمة 85 مليون جنيه استرليني.

ويلتقي مانشستر يونايتد، حامل لقب الدوري الأوروبي، مع ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في كأس السوبر الأوروبي اليوم.

وقال مورينيو المدرب السابق لريال مدريد "إذا لعب (بيل)، فهذه أوضح علامة على أنه باق هناك".

وأوضح المدرب البرتغالي أن مشاركة بيل في المباراة ستعني "أنه في خطط المدرب والنادي، وأن في خططه وطموحه هو أن يبقى هناك".

ومضى قائلا "حينها لن أفكر حتى في الأمر. إذا لم يكن ضمن خطط النادي وأن من الحقيقي أن لاعبا مثل بيل عند باب الخروج، سأحاول أن أكون في انتظاره عند الجانب الآخر".

وفي نهاية الموسم الماضي، أعلن بيل التزامه تجاه ريال مدريد، قائلا إنه سعيد باللعب في صفوف الفريق الذي فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا 12 مرة في تاريخه.

ووقع مهاجم منتخب ويلز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقدا مع النادي الإسباني يمتد حتى عام 2022.

وفاز بيل بمسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات منذ انضمامه إلى النادي قبل أربعة مواسم، كما ساعدهم الموسم الماضي على الفوز بلقب الدوري الإسباني لأول مرة منذ 2012.

وغاب اللاعب عن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بعدما غاب كذلك لفترات طويلة خلال الموسم بسبب الإصابة.

وبلغ عدد المباريات التي شارك فيها منذ بدايتها في الدوري الإسباني 17 مباراة فقط.