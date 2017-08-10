ليفربول يرفض عرضا من برشلونة لضم كوتينيو مقابل 100 مليون يورو

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رفض نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عرضا من برشلونة الإسباني لضم صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو مقابل 100 مليون يورو.

وشمل عرض ضم كوتينيو، البالغ من العمر 25 عاما، دفعة مبدئية تبلغ 85 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كنفقات أخرى.

وجاء رفض نادي ليفربول العرض، وهو الثاني الذي يتقدم به برشلونة، على نحو مباشر.

وأكد النادي مجددا على أنه غير مستعد لبيع اللاعب الذي انضم إلى صفوفه قادما من ميلانو الإيطالي مقابل 8.5 مليون جنيه استرليني في عام 2013.

وفي الأسبوع الماضي، باع برشلونة المهاجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 200 مليون يورو، وهو مبلغ قياسي على مستوى انتقالات لاعبي كرة القدم في العالم.

وخلال الموسم الماضي، أحرز كوتينيو 14 هدفا لصالح ليفربول، وابتعد عن الملاعب ستة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل.

ووقع اللاعب في يناير/ كانون الثاني الماضي عقدا جديدا مع ليفربول مدته خمس سنوات، لا ينص على شرط جزائي لفسخه.

وحين تقدم برشلونة بعرضه الأول بقيمة 72 مليون يورو في يوليو/ تموز، قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن ناديه ليس "ناد للبيع". واعتبر النادي آنذاك أن الأمر محسوم.