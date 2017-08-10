بطولة العالم لألعاب القوى: ماكوالا وفان نيكيرك في نهائي سباق 200 متر

Image caption تأهل ماكوالا لنهائي سباق 200 متر

لحق العداء البوتسواني إيزاك ماكوالا بالجنوب أفريقي وايد فان نيكيرك في نهائي سباق 200 متر ببطولة العالم لألعاب القوى التي تحتضنها العاصمة البريطانية لندن.

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد استبعد ماكوالا من تصفيات هذا السباق يوم الاثنين بعد إصابته بفيروس "نوروفيروس".

وخرج ماكوالا من الحجر الصحي الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش يوم الأربعاء وركض بشكل فردي قبل الحصة الأساسية وقطع السباق في 20.20 ثانية.

وتأهل ماكوالا (30 عاما) لنهائي السباق بعدما احتل المركز الثاني في الدور قبل النهائي.

وقال العداء البوتسواني لبي بي سي: "أود أن أشكر الاتحاد الدولي لألعاب القوى لأنه منحني فرصة ثانية، كما كان الجمهور رائعا للغاية."

وقال ماكوالا: "ما زلت أنافس بقلب محطم. كنت أود لو سمح لي الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن أشارك في سباق 400 متر أولا. كنت جاهزا لخوض سباق 400 متر وحده، وبعد ذلك كان يمكنني المنافسة في سباق 200 متر."

وأضاف: "سباق 400 متر هو السباق الذي تدرّبت من أجله. لا أشارك عادة في سباق 200 متر".

وتوج النرويجي كارستن فارهولم، 21 عاما، بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر حواجز للرجال، متفوقا على البطل الأولمبي الأمريكي كيرون كليمنت.

وفازت البحرينية سلوى عيد ناصر بالميدالية الفضية في سباق 400 متر، الذي فازت بذهبيته الأمريكية فيليس فرنسيس؛ في حين فازت مواطنتها أليسون فيليكس بالبرونزية.