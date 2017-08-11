ليفربول: كوتينيو ليس للبيع

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أنه لا ينوي بيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو خلال موسم الانتقالات الجاري.

ويأتي ذلك بعدما تقدم نادي برشلونة الإسباني بعروض لشراء اللاعب لتعويض رحيل لاعبه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وتقدم برشلونة بعرض بلغت قيمته 100 مليون يورو للحصول على لاعب برشلونة الذي يبلع من العمر 25 عاما.

وأكدت مجموعة فينواي المالكة لنادي ليفربول في بيان لها أنها لن تلتفت لأي عروض بخصوص بيع كوتينيو.

وفي مؤتمر صحفي قبل أولى مباريات ليفربول في الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ) قال المدير الفني للفريق يورغن كلوب إن كوتينيو لن يشارك في أولى مباريات الفريق في البطولة أمام واتفورد السبت بسبب عدم تعافيه من إصابة ألمت به خلال المباريات التمهيدية للموسم.

كما أعرب كلوب عن شكه في مشاركة كوتينيو في مباراة الفريق أمام هوفنهايم الالماني ضمن مباريات الدور الأول لدوري أبطال اوروبا.

وفي بداية العام الجاري وقع كوتينيو الذي سجل 14 هدفا مع ليفربول الموسم الماضي عقدا جديدا مع الفريق يمتد لخمس سنوات، ولا يتضمن العقد شرطا جزائيا يتيح له الرحيل.

وانضم كوتينيو لليفربول عام 2013 قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 10 مليون يورو.