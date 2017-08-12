المغرب ينافس على حق استضافة مونديال 2026

مصدر الصورة Getty Images Image caption استضافت جنوب أفريقيا بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2010

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه سوف يتقدم بعرض لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه تلقى الجمعة ما يفيد برغبة المغرب في التقدم بعرض لاستضافة البطولة، وذلك قبل نهاية المهلة الممنوحة للدول الأعضاء للتعبير عن رغباتهم بشكل رسمي لاستضافة الحدث الرياضي.

وكانت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قد أعلنوا بالفعل، في أبريل/ نيسان الماضي، عزمهم التقدم بعرض مشترك لاستضافة البطولة.

واستضافت قارة أفريقيا بطولة كأس العالم مرة واحدة، وكانت في جنوب أفريقيا عام 2010.

وسيكون العرض المزمع هو الخامس من جانب المغرب.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دعمه لطلب المغرب في يوليو/ تموز الماضي.

ومن المقرر أن يشارك 48 فريقا لكرة القدم في بطولة 2026، بدلا من 32 فريقا، وذلك بعد تغييرات أعلنها الفيفا في وقت سابق من العام الجاري.

وسيتخذ القرار عام 2020 بشأن من سيفوز باستضافة بطولة 2026.

وتقضي سياسة تبادل استضافة البطولة، التي يتبناها الفيفا، بأن تكون أفريقيا من بين أربع اتحادات قارية يمكنها التقدم بعرض لاستضافة بطولة 2026، وذلك لأن أوروبا وآسيا مستبعدتان، حيث تنظم روسيا بطولة 2018، وتنظم قطر بطولة 2022.