فيدرر في مواجهة زفيريف في نهائي مونتريال

مصدر الصورة EPA Image caption خسر فيدرر مباراتين فقط في جميع مشاركاته في بطولات التنس منذ بداية العام الجاري

استمر السويسري روجر فيدرر في التقدم في بطولة مونتريال (كأس روجرز) للتنس بعد فوزه على الهولندي روبن هاس في الدور نصف النهائي.

وفاز فيدرر على هاس 6-3 و7-6 (7-5) في المباراة التي أقيمت في مونتريال ليواصل الفوز لـ 16 مباراة على التوالي ويقترب من المركز الثالث في بطولة الأساتذة الكندية.

ولم يذق البطل السويسري طعم الهزيمة في بطولة غراند سلام هذا العام.

ويواجه فيدرر ألكسندر زفيريف الأحد في نهائي البطولة، بعد أن تمكن النجم الألماني الشاب من إخراج البطل الكندي دينيس شابوفالوف من المنافسة.

وقال فيدرر، الذي فاز ببطولة الأستاذة في إنديان ويلز وميامي العام الحالي: "أشعر بسعادة، سعيد لأنني في مستوى أهلني للوصول إلى النهائي".

وأضاف: "لم أبذل جهدا كبيرا جدا، لكني احتفظت بقدر كبير من النقاط وكان إرسالي دقيق. وأعتقد أنه التركيز ومستوى اللعب الذي ارتفع إلى حدٍ ما كانا سببا في وصولي للنهائي. ببساطة شديدة، أنا أؤدي أفضل".

ويواجه البطل السويسري، المصنف الثاني في هذه البطولة، الألماني زفريف، المصنف الرابع والبالغ من العمر 20، بعد أن هزم الأخير بطل كندا شابوفالوف بنتيجة 6-4 و7-5 في مباراة استمرت لساعة و43 دقيقة.