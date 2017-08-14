ريال مدريد يفوز على برشلونة بثلاثية في ذهاب كأس السوبر الأسبانية

مصدر الصورة AFP Image caption تلقى رونالدو إنذارين وطُرد من المباراة

فاز ريال مدريد الأسباني على مضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ذهاب كأس السوبر الأسبانية.

وشهدت المباراة واقعة طرد نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، الذي أحرز هدفا، بعد حصوله على إنذارين.

تقدم جيرارد بيكيه عن طريق الخطأ بهدف في مرماه في الدقيقة 50 ثم تعادل الأرجنتيني ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وسجل رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 80 وحصل على إنذار بعد أن خلع قميصه احتفالا بالهدف.

وبعدها بلحظات تلقى رونالدو، الذي شارك بديلا، الإنذار الثاني لادعاء السقوط في منطقة الجزاء وأخرج له الحكم البطاقة الحمراء.

وفي الدقيقة 90، عزز ماركو اسينسيو فوز ريال مدريد بهدف ثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب برنابيو الأربعاء المقبل.