لاعبون عرب في الدوري الإنجليزي الممتاز

ضم نادي ساوثهامبتون الإنجليزي اللاعب المغربي سفيان بوفال قادما من ليل الفرنسي في أكبر صفقة في تاريخ النادي، وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة بلغت 25 مليون يورو. عانى بوفال من الإصابات في أول موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما انعكس على أدائه ومعدل مشاركاته مع الفريق.