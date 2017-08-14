لاعبون عرب في الدوري الإنجليزي الممتاز
يضم الدوري الإنجليزي الممتاز عددا من اللاعبين العرب اللذين تألق بعضهم في بداية الموسم الحالي مثل المصريين محمد صلاح وأحمد حجازي، في حين يسعى آخرون لإثبات أنفسهم في الدوري الأقوى في العالم.
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تألق اللاعب المصري محمد صلاح في أول مباراة رسمية له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام واتفورد والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، حيث أحرز هدفا وحصل على ركلة جزاء. كان صلاح قد انتقل إلى ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل نحو 39 مليون يورو ليكون أغلى لاعب في تاريخ النادي.
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AFP
لعب الجزائري رياض محرز دورا كبيرا في فوز ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم قبل الماضي في مفاجأة كبيرة للغاية، قبل أن يهبط مستواه بعض الشيء الموسم الماضي. شارك محرز في التشكيلة الأساسية لليستر سيتي في المباراة الافتتاحية للفريق في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز والتي خسرها أمام أرسنال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
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Getty Images
انتقل رمضان صبحي من النادي الأهلي المصري إلى ستوك سيتي الإنجليزي عام 2016 مقابل نحو ستة ملايين يورو، وجدد عقده الأسبوع الماضي لمدة خمس سنوات حتى 2022. لم يشارك صبحي في أول مباراة لستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي أمام إيفرتون والتي خسرها فريقه بهدف دون رد.
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AFP
ضم نادي ساوثهامبتون الإنجليزي اللاعب المغربي سفيان بوفال قادما من ليل الفرنسي في أكبر صفقة في تاريخ النادي، وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة بلغت 25 مليون يورو. عانى بوفال من الإصابات في أول موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما انعكس على أدائه ومعدل مشاركاته مع الفريق.
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AFP
انضم المهاجم الجزائري إسلام سليماني لليستر سيتي قادما من سبورتينغ لشبونة مقابل 29 مليون جنيه استرليني، وسجل سبعة أهداف في 23 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. لا يشارك اللاعب الجزائري الدولي بصفة مستمرة في فريقه، وأشارت تقارير صحفية إلى اهتمام نادي نيوكاسل يونايتد بالحصول على خدماته.
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AFP
انضم اللاعب المصري محمد النني لنادي أرسنال قادما من بازل السويسري عام 2016 بصفقة قدرت بنحو خمسة ملايين جنيه استرليني. وشارك النني في التشكيلة الأساسية لأرسنال في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي أمام ليستر سيتي والتي انتهت بفوز أرسنال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
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Getty Images
شارك اللاعب المغربي نور الدين امرابط في التشكيلة الأساسية لنادي واتفورد أمام ليفربول في المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق. كان امرابط قد انتقل لواتفورد قادما من ملقة الإسباني عام 2016.
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تألق اللاعب المصري أحمد حجازي في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز وأحرز هدف الفوز لفريقه ويست بروميتش ألبيون في مرمى بورنموث وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة. وكان حجازي قد انتقل لويست بروميتش ألبيون لمدة عام على سبيل الإعارة قادما من النادي الأهلي المصري. ويحق للنادي الإنجليزي شراء حجازي، 26 عاما، بصفة نهائية بعد نهاية فترة الإعارة.
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ساهم الظهير الأيسر المغربي أشرف لزعر في صعود نادي نيوكاسل يونايتد للدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى خلال الموسم الحالي. وكان اللاعب المغربي قد انتقل لنيوكاسل يونايتد عام 2016 مقابل 3.5 مليون يورو.
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Getty Images
ضم نادي ستوك سيتي الإنجليزي الجناح المغربي الشاب محمد الورياشي من فريق شباب برشلونة الإسباني عام 2015. ومثل الورياشي، خريج أكاديمية لاماسيا الشهيرة في برشلونة، منتخب إسبانيا تحت 17 سنة ومثل منتخب المغرب تحت 23 عاما.
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