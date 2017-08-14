القطري معتز برشم يحصد ذهبية في بطولة ألعاب العالم للقوى والسوري مجد غزال يفوز ببرونزية

مصدر الصورة Getty Images Image caption برشم فاز بالذهبية في بطولة ألعاب العالم للقوى بعد أن نجح في الوثب العالي 2.35 مترا (صورة أرشيفية)

توّج القطري معتز عيسى برشم بالميدالية الذهبية إثر فوزه في منافسات "الوثب العالي" ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، التي اختتمت في العاصمة البريطانية لندن، ليكمل مسيرته في حصد الميداليات في بطولة العالم بعد أن نجح في الوثب العالي 2.35 م.

ونجح برشم في حصد الذهبية بعد أن نجح في تجاوز الأدوار التأهيلية دون أي أخطاء ليقدم في الدور النهائي أداء مرنا للغاية أبهر الجميع.

وجاء في المركز الثاني الروسي دانيل ليسينكو الذي فاز بالميدالية الفضية بعد أن وثب 2.32 م، في حين نجح السوري مجد الدين غزال في حصد الميدالية البرونزية عدما حقق 2.29 م، ليمنح بلاده أول ميدالية في البطولة العالمية.

وقال برشم لموفد بي بي سي عمرو فكري: "الحمد لله على الفوز بالميدالية الذهبية، أنا أشعر بفخر صراحة، والكل في الدوحة ساندني وأهديهم هذا الفوز وأعدهم دائما بالأفضل".

وعن استعداداته للأولمبياد القادمة في طوكيو، قال برشم: "نحن نتحدث الآن عن الفوز بالذهبية في لندن. وبالنسبة للفترة القادمة، فإن أهم شيء هو العودة للتمرين ومحاولة تفادي الإصابات".

وأضاف "قبل أولمبياد طوكيو، لدينا بطولة العالم القادمة في الدوحة عام 2019 وهذه هي الهدف (بالنسبة لي). وسيكون الكل مستفيد من هذه التجربة (تنظيم بطولة ألعاب القوى في قطر) وستكون بطولة ناجحة وسيكون الجمهور موجودا ونحاول (أن) نهدي لهم ميدالية ذهبية ثانية".

وكان برشم، الذي تعتبر قفزته 2.43 م هي ثاني أعلى قفزة في التاريخ بعد الكوبي خافيير سوتومايور الذي قفز 2.45 م قبل 24 عاما، حصد ميدالية فضية في ألعاب القوى بريو دي جانيير البرازيلية عام 2016 وقبلها البرونزية في أولمبياد لندن 2012 بالإضافة إلى الفضية في بطولة العالم لألعاب القوى عام 2013.

وقال السوري مجد الدين غزال، صاحب الميدالية البرونزية، في تصريح لبي بي سي: "الحمد لله على الفوز بالميدالية البرونزية. وقد بذلت جهدا كبيرا وحاربت كثيرا حتى أستطيع أن أصل لهذه النتيجة (وأحصد الميدالية البرونزية)."

وأضاف:نحن (في سوريا) بحاجة صراحة إلى أن نشعر بفرحة ونشعر بسعادة، والحمد الله وفقت واستطعت أن أسعد كل شيء في سوريا. وكان متوقع الحصول على الميدالية والظهور بهذا المستوى."

وعن خططه للمستقبل، قال غزال: "الحمد لله ربنا أكرمني بالميدالية وهذا أهم شيء كان موجود هنا. وبالنسبة للمستقبل، لابد أن يكون هناك تغيير كلي في الوضع حتى استطيع تحقيق شيء في البطولات القادمة، و(أولمبياد) طوكيو ليست بعيدة."