إيقاف كريستيانو رونالدو خمس مباريات

مصدر الصورة Getty Images Image caption قرار الإيقاف يحرم رونالدو من المشاركة في مباراة العودة أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني الأربعاء المقبل

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالد نجم فريق ريال مدريد خمس مباريات بسبب دفعه الحكم عقب طرده في ذهاب كأس السوبر المحلية الأحد أمام برشلونة والتي انتهت بفوز الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشمل القرار إيقاف رونالدو مباراة واحدة بعد أن تلقى انذارين صفراوين بالإضافة إلى أربع مباريات أخرى بسبب دفعه الحكم من الخلف بعد إشهار البطاقة الحمراء.

وحصل رونالدو على الإنذار الأول في المباراة التي أقيمت في ملعب كامب نو لخلعه القميص احتفالا بالهدف الثاني الذي أحرزه لفريقه، ونال الإنذار الثاني لإدعائه السقوط داخل منطقة الجزاء.

ويحرم هذا القرار رونالدو من المشاركة في مباريات الإياب على استاد سانتياجو برنابيو المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وسيكون أمام رونالدو (32 عاما) عشرة أيام للتظلم ضد هذا القرار.

وسيكون بإمكان لاعب منتخب البرتغال الدولي المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع الريال، لكنه لن يعود للمشاركة المحلية في الدوري الأسباني حتى يوم 20 سبتمبر/أيلول المقبل حينما يواجه فريقه نادي ريال بيتيس.

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وأشار ريال مدريد بالفعل إلى نيته التظلم ضد الإنذار الثاني لرونالدو لإدعاء السقوط في منطقة الجزاء قبل ثماني دقائق من انتهاء وقت المباراة الأصلي بعد كرة مشتركة مع مدافع برشلونة صمويل أومتيتي.

وقال زين الدين زيدان المدير الفني للريال بعد انتهاء المباراة: "طرد كريستيانو رونالدو يزعجني لأنه حتى وإن لم تكن ركلة جزاء، فإن (عقوبة) الإنذار كانت قاسية."

وأضاف: "سنرى إذا كان بإمكاننا فعل شيء حتى يتسنى له المشاركة (في مباراة الإياب في السوبر المحلي) يوم الأربعاء" على ملعب سانتياغو برنابيو.

وهذه هي المرة العاشرة التي يحصل فيها رونالدو على البطاقة الحمراء في مسيرته الكروية، وكان قد حصل على الإنذارين الصفراوين في مباراة الأحد خلال دقيقتين فقط.

وقال حكم المباراة ريكاردو دي بورغوس بنغويتشيا في تقريره بعد المباراة إنه "بمجرد أن أظهر البطاقة الحمراء، دفعني رونالدو برفق كإشارة إلى استياءه من القرار".

وعاد رونالدو لتدريبات ريال مدريد هذا الشهر فقط بسبب مشاركته في كأس القارات مع البرتغال، وشارك كبديل مع الريال في الفوز على مانشستر يونايتد في كأس السوبر الأوروبية والتي أقيمت في الثامن من أغسطس/آب الجاري.