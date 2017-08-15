نيمار: مغادرة برشلونة لا تعني الموت بل العكس

مصدر الصورة Reuters Image caption سجل نيمار هدفا وصنع آخر في اول مباراة له مع باريس سان جيرمان

قال المهاجم البرازيلي نيمار إنه يشعر بأنه "حي أكثر من أي وقت مضى في حياته" بعد إحرازه الهدف الأول وصناعته للثاني لفريق باريس سان جيرمان منذ انتقاله إلى الدوري الفرنسي.

واحتل المهاجم، الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان وسط جدل واسع النطاق، صدارة قائمة أغلى لاعبي كرة القدم على مستوى العالم بعد صفقة انتقاله التي بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وساعد نيمار زميله إدنسون كافاني في إحراز الهدف الأول في المباراة التي انتهت لصالح باريس سان جيرمان الذي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء الأحد الماضي.

وقال النجم البرازيلي: "يتصور البعض أن مغادرة برشلونة موت، لكني أراها عكس ذلك تماما".

وأضاف: "أشعر بأنني حي أكثر من أي وقت مضى في حياتي. فأنا لا أزال أشعر بسعادة عند اللعب، ولا زالت كرة القدم كما هي لم تتغير. والاختلاف الوحيد هو أنني أمارسها في بلد آخر، ومدينة أخرى، ومع فريق آخر، لكن كرة القدم كما هي".

وبدأ نيمار المباراة في الجناح الأيسر، مشكلا مثلث الهجوم مع كافاني وأنخل دي ماريا.

وسيطر باريس سان جيرمان على المباراة منذ بدايتها، وتقدم على غانغون بعد أن أساء حارس المرمى جوردان إيكوكو تقدير إحدى التمريرات ليجد الكرة داخل شباكه.

وتبادل نيمار المراكز مع كافاني ليحرز هدفه الأول في الدوري الفرنسي بعد انتقاله من النادي الكتالوني إلى باريس سان جيرمان.

وقال نيمار: "من المهم أن تسجل أهدافا دائما، لا في المباراة الأولى فقط، وهو تحدي شخصي بالنسبة لي، لكنني أخوضه مع فريق عظيم".

وتابع: "الفوز كان هو الهدف الأساسي، وقد لعب الفريق جيدا، ولعبت مثلهم أنا أيضا".

وأكد أنه يحاول مع زملائه باستمرار الارتقاء بمستوى الفريق، وأنه يسعى إلى التعرف إليهم أكثر، خاصة أنهم "لاعبون جيدون"، على حد وصفه.