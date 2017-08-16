بوفون وميسي ورونالدو مرشحون لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2017

مصدر الصورة Getty Images Image caption يجري اختيار قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا بناء على أداء اللاعبين في جميع البطولات المحلية والقارية والدولية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ترشيح حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون والمهاجم الأرجنتني ونجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي والمهاجم البرتغالي ونجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2017.

واختير اللاعبون الثلاثة من قبل هيئة تحكيم تضم 80 مدربا و55 صحفيا.

وكان ميسي ورونالدو فازا مرتين بلقب أحسن لاعب في أوروبا، وكان آخرها العام الماضي من نصيب رونالدو.

وستُقدم جائزة هذا العام خلال مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2017-2018 والتي ستُقام في مدينة موناكو الفرنسية يوم الخميس 24 أغسطس/آب المقبل.

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وكانت القائمة الرئيسية للمرشحين تضم عشرة لاعبين من بينهم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، والألماني توني كروس لاعب الريال أيضا، والأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس والأسباني سيرخيو راموس مدافع الريال بالإضافة إلى زلاتان إبراهيموفيتش نجم منتخب السويد ونادي مانشستر يونايتد الانجليزي.

وضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في أوروبا كل من الدنماركية بيرنيل هاردر (لاعبة لينكوبنغ السويدي وفولفسبورغ الألماني)، والألمانية دزسنيفر ماروسان (لاعبة فريق ليون الفرنسي) والهولندية لايك مارتنز (لاعبة روسينجارد السويدي وبرشلونة الأسباني) في قائمة المرشحات الثلاثة للفوز بالجائزة للنساء.