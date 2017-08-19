دقيقة صمت قبل مبارايات الدوري الإسباني حدادا على ضحايا برشلونة

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يؤبن المشاركون في الدوري الإسباني لكرة القدم ضحايا هجوم إقليم كتالونيا مع بداية مبارايات الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى، في عطلة نهاية الأسبوع.

وقُتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين في هجوم وقع، الخميس، في منطقة رامبلاس السياحية في برشلونة.

وستجرى جميع مبارايات افتتاح الدوري الإسباني البالغة 10 لقاءات، من بينها مباراة الإياب لبرشلونة أمام ريال بيتيس، الأحد.

مصدر الصورة Getty Images Image caption المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا يقول إن برشلونة ستنهض وستظهر مرة أخرى مدى جمال أسبانيا

وسيرتدي لاعبو برشلونة شارات سوداء على أذرعهم في أول مباراته المقامة على ملعب نو كامب، بينما ستنظم دقيقة حداد على أرواح الضحايا قبل بدء جميع المباريات.

وقال النادي: "برشلونة يريد أن يعرب عن بالغ أسفه واشمئزازه الشديد إزاء الهجوم الإرهابي الذي ضرب قلب مدينتنا".

وبدأ موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الجمعة، عندما فاز ليغانيس 1-0 على ضيفه ألافيس، قبل أن يقتنص فالنسيا فوزا على أرضه بنتيجة 1-0 على فريق لاس بالماس الذي كان يلعب بـ 10 لاعبين فقط.

وتجمع لاعبو ليغانيس وألافيس في صف واحد قبل ركلة بداية المباراة وهم يرفعون لافتة كبيرة نددوا خلالها بهجمات برشلونة.

وسينظم الدوريان الفرنسي والألماني كذلك دقيقة حداد قبل بداية جميع مباراياتهما، هذا الأسبوع.