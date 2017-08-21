سمير نصري ينتقل لأنطاليا سبور التركي

مصدر الصورة Getty Images Image caption قضى نصري ست سنوات مع مانشستر سيتي سجل خلالها 27 هدفا في 176 مباراة

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي انتقال لاعبه الفرنسي سمير نصري إلى نادي أنطاليا سبور التركي لمدة عامين.

وقضى نصري ست سنوات مع مانشستر سيتي سجل خلالها 27 هدفا في 176 مباراة وحصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مرتين.

ولعب نصري (30 عاما) الموسم الماضي مع نادي إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة لعب خلاله 30 مباراة قبل أن يعود لمانشستر سيتي ويشارك في التدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وتألق نصري في موسم 2013/2014 وقاد مانشستر سيتي للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام.

ورغم أن اللاعب الفرنسي قد وقع على عقد جديد لمدة خمس سنوات عام 2014، إلا أنه فشل في حجز مكان له في التشكيلة الأساسية للفريق تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا.

وشارك نصري في 41 مباراة دولية مع منتخب فرنسا سجل خلالها خمسة أهداف.

وتخلى غوارديولا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية عن العديد من نجوم الفريق مثل الأرجنتيني زاباليتا والصربي كوالاروف والإسباني خيسوس نافاس والفرنسي كليتشي.

وكان نصري قد انضم لمانشستر سيتي في 2011، قادمًا من أرسنال في صفقة بلغت 25 مليون جنيه إسترليني.