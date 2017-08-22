برشلونة ينوي مقاضاة نيمار حول صفقة انتقاله الى باريس سان جرمان

مصدر الصورة EPA Image caption كان نيمار قد انتقد مجلس ادارة برشلونة

ينوي نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم مقاضاة نجمه السابق، البرازيلي نيمار، لاستحصال مبلغ 8,5 مليون يورو بعد صفقة انتقاله الى نادي باريس سان جرمان الفرنسي البالغة قيمتها 222 مليون يورو.

وكان نيمار، لاعب منتخب البرازيل، قد انتقل الى النادي الفرنسي المملوك لقطر في وقت سابق من شهر آب / أغسطس الحالي بعد ان دفع قيمة العقد الذي كان يرتبط به مع برشلونة.

ولكن النادي الكاتالاني يقول الآن إن نيمار أخل بشروط ذلك العقد، لأنه وقع عقدا جديدا أمده 5 سنوات في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

ويقول برشلونة إنه يسعى الى المطالبة بأضرار تبلغ قيمتها 8,5 مليون يورو اضافة الى فوائد تبلغ قيمتها 10 في المئة.

وتتعلق مطالب النادي بالعلاوة التي حصل عليها نيمار عندما وافق على تجديد عقده مع برشلونة في العام الماضي.

وقال نادي برشلونة في تصريح إنه "قرر اتخاذ هذه الخطوات القانونية دفاعا عن مصالحه".

وكان نيمار انتقد مديري برشلونة الاحد الماضي بعد أن سجل هدفين في باكورة مبارياته مع باريس سان جرمان في المباراة التي فاز بها الأخير 6-2 على تولوز.

وقال "قضيت 4 سنوات جميلة في صفوف برشلونة، وغادرته وانا سعيد، ولكني لست سعيدا مع مجلس ادارة النادي".

ومضى للقول "بالنسبة لي، ليسوا الاشخاص الذين ينبغي ان يكونوا في مواقعهم لادارة برشلونة. فبرشلونة يستحق افضل من ذلك".