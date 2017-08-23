واين روني يعتزل اللعب الدولي

مصدر الصورة PA Image caption سجل روني 53 هدفا للمنتخب الانجليزي

أعلن كابتن المنتخب الانجليزي السابق واين روني يوم الأربعاء اعتزاله اللعب في صفوف المنتخب، منهيا بذلك مسيرة دامت 14 سنة سجل خلالها 53 هدفا لصالح المنتخب مما جعله أكبر هداف في تاريخ المنتخب الانجليزي.

وكان روني لعب في صفوف المنتخب للمرة الأولى في عام 2003 ضد المنتخب الاسترالي وكان عمره آنذاك 17 عاما و111 يوما، ليصبح اصغر لاعب يمثل انجلترا على المستوى الدولي.

وباعتزاله، يكون روني البالغ من العمر الآن 31 عاما اللاعب الذي مثل انجلترا لاكبر عدد من المرات إذ شارك في 119 مباراة دولية في صفوف المنتخب.

وقال روني في تصريح نشره في موقعه الالكتروني، "بعد ان بحثت الأمر مليا، أخبرت مدير المنتخب غاريث ساوثغيت بأنني قررت الاعتزال نهائيا من المباريات الدولية".

ومضى للقول "كان هذا قرارا صعبا، ناقشته باستفاضة مع أسرتي ومدير نادي أفرتون واصدقائي المقربين".

وجاء اعلان روني قبيل خوض المنتخب الانجليزي مباراتين تأهيليتين لدورة كأس العالم الشهر المقبل ضد المنتخبين المالطي والسلوفاكي.