رونالدو يفوز بجائزة أحسن لاعب في أوروبا لعام 2017

مصدر الصورة Reuters Image caption حصل رونالدو على جائزة أحسن لاعب في أوروبا ثلاث مرات

فاز كريستيانو رونالدو بجائزة أحسن لاعب في أوروبا لعام 2017، التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتفوق نجم المنتخب البرتغالي، وريال مدريد، على نجم برشلونة ليونيل ميسي والمنتخب الأرجنتيني، وحارس يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، جون لويجي بوفون.

وساهم رونالدو، البالغ من العمر 32 عاما، في فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وأنهى الدورة على رأس الهدافين، بتسجيله 12 هدفا.

وفاز نجم المنتخب البرتغالي بالجائزة الأوروبية ثلاث مرات، متفوقا بمرة واحدة على منافسه الأرجنتيني، ميسي، البالغ من العمر 30 عاما.

وعادت جائزة أحسن لاعبة للهولندية، ولاعبة برشلونة، ليكي مارتنز، البالغة من العمر 24 عاما.

وأدت ماتنز دورا بارزا في فوز بلادها بكأس أمم أوروبا هذا الصيف، واختيرت أحسن لاعبة في الدورة.

وتفوقت على مهاجمة فريق فولسبورغ الألماني، برنيل هاردر، ولاعبة ليون الفرنسي، جنيفر ماروزان.

وكانت لاعبة المنتخب الانجليزي، جودي تيلور، وزميلتها لوسي برونز، ضمن قائمة أحسن عشر لاعبات في أوروبا، التي اختارها المدربون والصحفيون.

ومنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جائزة خاصة لنجم نادي روما الإيطالي، فرانتشيسكو توتي، الذي اعتزل اللعب في يوليو/ تموز، بعد 24 عاما في فريقه الوحيد روما، وهو يشغل حاليا منصب مدير الكرة في النادي.