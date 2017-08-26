برشلونة يوافق على صفقة 147 مليون يورو لضم دمبيلي من دورتموند

مصدر الصورة EPA Image caption عثمان دمبيلي أصبح ثاني أغلى لاعب في العالم

وافق نادي برشلونة الإسباني على صفقة 147 مليون يورو لضم مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، عثمان دمبيلي، الذي يصبح ثاني أغلى لاعب في العالم.

وسيدفع برشلونة حصة أولى قيمتها 105 ملايين يورو لضم لاعب المنتخب الفرنسي، البالغ من العمر 20 عاما، لخمسة أعوام، بعد إجراء الفحوصات الطبية.

وتعد هذه الصفقة الأغلى في العالم بعد صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان بمبلغ 200 مليون يورو.

وكشف النادي الإسباني أن عقد دمبيلي يحتوى على شرط تسريح بقيمة 400 مليون يورو.

ولم يلعب دمبيلي لفريقه دورتموند منذ مباراة كأس ألمانيا الممتازة في الخامس من أغسطس/ آب. وكان النادي الألماني رفض عرضا إسبانيا سابقا في مطلع الشهر، يوم كان اللاعب معاقبا بسبب تغيبه عن التدريب.

وقال دورتموند إنه رفض عرض برشلونة الأول لأنه "لم يكن يتناسب مع قيمة اللاعب الكروية في سوق الانتقالات".

وعجز برشلونة عن إقناع ليفربول الانجليزي بتسريح صانع ألعابه، فيليب كوتينيو، في ثلاث عروض كان آخرها الجمعة، إذ رفض ليفربول عرضا بقيمة 114 مليون جنيه استرليني من برشلونة.

وكانت صفقة ضم لويس سواريز أغلى صفقة يبرمها برشلونة بمبلغ 75 مليون جنيه استرليني في 2014.

وسجل دمبيلي 10 أهداف الموسم الماضي، وصنع 21 هدفا لفريقه دورتموند الذي حل ثالثا في الدوري الألماني، وفاز بكأس ألمانيا، كما وصل إلى الدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وانتقل إلى دورتموند من فريق رين الفرنسي، بعقد مدته 5 أعوام في مايو/ آيار 2016. واختير أحسن لاعب شاب في الدوري الفرنسي في الموسم 2015-2016، وسجل 12 هدفا وصنع 5 أهداف أخرى.

ولعب دمبيلي أول مبارة مع المنتخب الفرنسي في 2016 وسجل هدفا واحدا في سبع مباريات شارك فيها، وذلك في المباراة أمام المنتخب الانجليزي التي انتت بفوز الفرنسييين بثلاثة أهدف لهدفين.