لويس هاملتون يعادل الرقم القياسي المسجل باسم مايكل شوماخر

مصدر الصورة Reuters Image caption لويس هاملتون يحقق حلما كبيرا بمعادلته رقم مايكل شوماخر

عادل سائق الفورمولا 1 البريطاني، لويس هاملتون، الرقم القياسي المسجل باسم الألماني، مايكل شوماخر، بعد إحرازه المركز الأول في التجارب التأهيلية لسباق بلجيكا.

وضمن سائق مرسيدس الانطلاق في المركز الأول للمرة 68 في مسيرته، ليتساوى في هذا الإنجاز مع أسطورة الفورمولا1 شوماخر.

وقال: "لا أصدق ما حققته، أشعر بفخر كبير. كان حلما بعيدا فأصبح حقيقة".

وأضاف: "شرف كبير أن أكون مع شوماخر، وعلي الآن أن أحول هذا الفخر إلى فوز بالسباق".

وفاز هاملتون، البالغ من العمر 32 عاما، على جميع منافسيه في التجارب، محققا دقيقة واحدة و42 ثانية و553 عشرا، متقدما على سائق فيراري، سيباستيان فيتيل، الذي سجل دقيقة واحدة 42 ثانية و795 عشرا.

وحل سائق مرسيدس الآخر، الفنلندي فالتيري بوتاس، في المركز الثالث، وجاء الفنلندي الآخر كيمي رايكونن، سائق فيراري، في المركز الرابع.

وحقق ثنائي فريق ريد بول، الهولندي ماكس فيرشتابن والاسترالي دانيال ريكياردو المركزين الخامس والسادس على التوالي.

ويدخل هاملتون السباق رقم 200 في مسيرته التي بدأت عام 2007.

ويغيب شوماخر عن سباقات الفورمولا 1 منذ 2013 بعد تعرضه لحادث تزلج وإصابة خطيرة في الرأس. ويعيش حاليا في سويسرا مع عائلته التي لا تتحدث عن تفاصيل حالته الصحية.