مايويذر يهزم ماكغريغور في "أغلى" مباراة ملاكمة في التاريخ

مصدر الصورة Reuters Image caption سجل مايويذر الفوز الخمسين في مشواره الرياضي

فاز الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر على خصمه الأيرلندي كونور ماكغريغور بالضربة القاضية في الجولة العاشرة من مباراة وصفت بأنها أغلى مباريات الملاكمة في التاريخ ونظمت في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

وكان مايويذر، بطل العالم السابق والذي توج فوزه الخمسين في مشواره الرياضي بهذه المباراة، قد تلقى عدة لكمات في بداية النزال من خصمه الذي لم يشارك من قبل في أي مباراة ملاكمة احترافية.

واستطاع ماكغريغور توجيه لكمة في الجولة الأولى، على الرغم من اقترابه من خرق القواعد بتوجيه عدة لكمات في مؤخرة رأسالخصم، وفرض نفسه بشكل مثير للإعجاب.

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من جهته استطاع مايويذر، العائد من اعتزاله مقابل احتمال تقاضيه 300 مليون دولار نظير فوزه بالمباراة، تنفيذ خطة لعب أثمرت لصالحه في الجولات الأخيرة من النزال.

واستفاد مايويذر من تعب خصمه الأيرلندي وعزز مركزه في الجولة التاسعة وبدأ في الانقضاض على ماكغريغور الذي بدأ يترنح نتيجة تلقي عدد من اللكمات الناجحة.

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وسعى ماكغريغور في الجولة العاشرة إلى تحسين مركزه على مقربة من حبال الحلبة وتوجيه بعض اللكمات لخصمه الأمريكي، لكنه تلقى ضربة قاضية أسقطته ضعيفا منهكا.

وقال مايويذر :"كان (ماكغريغور) أفضل كثيرا مما اعتقدت، لكنني كنت الرجل الأفضل".

ويستطيع كل من شاهد هذا النزال الرياضي أن يشهد بمباراة تاريخية فاز فيها مايويذر الذي لم يهزم خلال 49 مباراة قبلها.

مصدر الصورة Getty Images Image caption حضرت النجمة جينيفر لوبيز ولاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز المباراة

كما تعد هذه المباراة الأغلى في التاريخ، بعد أن تجاوزت إيراداتها مبلغ 620 مليون دولار التي كانت سجلتها مباراة سابقة فاز فيها مايويذر على الفلبيني ماني باكياو في عام 2015.

وأضفى حضور نجوم كبار مثل الممثل بروس ويليس والفنانة جينيفر لوبيز ولاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز طبيعة خاصة على أهمية المباراة.

وقد وجهت بعض الانتقادات بسبب ارتفاع أسعار التذاكر التي أدت إلى حضور 14623 شخصا في ملعب يسع 20 ألف مقعد.