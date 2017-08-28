ليفربول يفوز على أرسنال برباعية نظيفة

مصدر الصورة Reuters Image caption سجل محمد صلاح أهدافا أكثر لفريق ليفربول خلال هذا الموسم (ثلاثة)، مقارنة بما سجله لفريق تشيلسي خلال عام

قدم فريق ليفربول أداء هجوميا رائعا، خلال مباراته التي جرت الأحد على ملعب أنفيلد، وسحق فيها فريق أرسنال برباعية نظيفة، ضمن فعاليات الدوري الإنجليزي.

واختار أرسين فينغر، مدرب فريق أرسنال، بشكل مفاجئ أن يترك اللاعب الفرنسي إلكساندر لاكازيت، الذي وقع للنادي هذا الصيف، على مقاعد البدلاء.

وأحرز الهدف الأول لفريق ليفربول البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد تلقيه تمريرة من جوغوميز، في الدقيقة 17 من زمن المباراة.

وسجل الهدف الثاني السنغالي ساديو ماني، قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 57 من زمن المباراة، تمكن المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث لفريق الحمر "الريدز"، بعد أن اقتنص الكرة وجرى بها مسافة طويلة من وسط الملعب.

وحقيقة أن هدف صلاح نتج عن ضربة ركنية لفريق أرسنال أكدت بوضوح الطبيعة المخزية لأداء الفريق، الذي افتقر للتنظيم والالتزام والطموح.

وبهذه المباراة تجاوز ليفربول فريق أرسنال، الذي قدم أداء هزيلا، في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وبذلك يكون أرسنال قد خسر اثنتين، من ثلاث مباريات لعبها حتى الآن في هذا الموسم.

وأحرز فريق ليفربول هدفه الرابع عن طريق لاعبه دانييل ستوريدج، الذي تلقى تمريرة طويلة من زميله محمد صلاح، فأرسلها في شباك الأرسنال قبل 13 دقيقة على نهاية المباراة.

وقال جورغين كلوب، مدرب فريق ليفربول، لموقع بي بي سي سبورت عقب المباراة: "إذا أفسحنا المساحة والوقت لفريق أرسنال كنا سنخسر المباراة قبل أن تبدأ، ولذلك لا أعتقد أنهم استطاعوا أن يفعلوا كثيرا مما أرداوا، والفضل في ذلك يرجع للأولاد في ليفربول، الذين بذلوا جهدا فائقا".

Image caption قال فينغر إن لاعبيه لم يكونوا على المستوى المطلوب

وقال أرسين فينغر، مدرب فريق أرسنال، لبي بي سي سبورت: "لقد وضعنا اللاعبين في ظروف مثالية. اعتقد أن الأداء عموما من الدفاع إلى الهجوم لم يكن على المستوى المطلوب، ويثير الكثير من الأسئلة".

وأضاف فينغر أنه لا يزال يعتقد أن لاعبي فريقه جيدون بدرجة كافية، لكنهم لم يكونوا على المستوى المطلوب خلال المباراة.

وفشل فريق أرسنال (المدفعجية) في إحراز أية أهداف، وذلك في أداء هزيل أثار انتقادات شديدة من جانب الجمهور والنقاد الرياضيين.

وفي تصريحات لقناة سكاي سبورت، قال فينغر: "إذا كان بعض الناس يشعرون أن المشكلة تكمن في شخصي أنا، إذن أنا آسف لأنني أنا المشكلة".

وأضاف: "لكننا نتمنى من جمهورنا أن يقف إلى جانبنا، حتى في أداء خاسر مثل هذا".

وأردف: "الشيئ الوحيد الذي يمكننا فعله هو أن نستعيد مستوانا ونقدم أداء أفضل".