شامبرلين على وشك الرحيل من أرسنال إلى تشيلسي

مصدر الصورة Getty Images Image caption يقترب أوكسلايد شامبرلين من مغادرة الأرسنال رغم استمرار تعاقده إلى الصيف المقبل

أصبح نجم وسط فريق الأرسنال أليكس أوكسلايد شامبرلاين قريبا جدا من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي.

ورفض شامبرلين، 24 سنة، تجديد تعاقده مع الأرسنال رغم أن عقده الحالي ينتهي الصيف المقبل.

ورفض تشيلسي التعليق على الخبر، لكن تقارير أشارت إلى أن تشيلسي وافق على سداد مقابل انتقال لاعب الوسط للأرسنال.

وأظهر ليفربول اهتماما باللاعب، وقد يقدم عرضا لنجم ساوذ هامبتون السابق.

وشارك شامبرلين في جميع مباريات الأرسنال منذ الدقيقة الأولى طوال الموسم الحالي، بما في ذلك مباراة فريقه مع ليفربول التي انتهت بهزيمة الأرسنال بأربعة أهداف مقابل لا شيء الأحد الماضي، وهي المباراة التي بُدل اللاعب خلالها.

ويأتي لاعب الأرسنال الحالي في المركز الخامس من قائمة الانتقالات الصيفية التي أجراها تشيلسي هذا الموسم بعد المهاجم ألفاروموراتا، وحارس المرمى ويلي كاباريللو، والمدافع أنطونيو روديغير، ولاعب الوسط تايمو باكايوكو.

وأعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، الخميس الماضي رغبته في ضم شامبرلين قبل إغلاق نافذة التنقلات الصيفية.

وشارك اللاعب في 198 مباراة منذ انتقاله إلى الأرسنال من ساوذهامبتون عام 2011،؛ ويتوقع أن يكون اللاعب الأول الذي ينضم إلى تشيلسي منذ أن طلب الإيطالي كاونتي ضم أربعة لاعبين.

ووافق النادي الأزرق على مغادرة عدد من اللاعبين، من بينهم جون تيري، وناثان أكي، كيرت زوما، ولاعب الوسط نيمانجا ماتيك، مع إبلاغ هداف الفريق في الموسم الماضي دييغو كوستا بإمكانية مغادرة النادي.

وفاز تشيلسي بمبارايتين من إجمالي ثلاث مبارايات خاضها منذ بداية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، خسر الأرسنال آخر مبارايتين، بما في ذلك مباراته في آنفيلد أمام ليفربول التي انتهت لصالح الثاني بأربعة أهداف الأحد الماضي.

وينتهي تزامنا مع عقد شامبرلين الحالي تعاقدات الأرسنال مع المهاجم أليكسس صانشيرز، ولاعب الوسط مسعود أوزيل الصيف المقبل.

وقال أسطورة الأرسنال السابق الاثنين الماضي لبي بي سي لايف إن الفريق يمر "بأزمة من رأسه إلى أخمص قدميه"، مرجحا رحيل أرسين فينغر من مقصورة القيادة.