مهاجم نادي ويستهام أندي كارول ينجو من محاولة سرقة تحت تهديد السلاح

مصدر الصورة PA Image caption شارك كارول مع فريق إنكلترا في تسع مباريات دولية

قال مهاجم نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم، أندي كارول، أمام محكمة بريطانية إن سائق دراجة نارية حاول سرقة ساعته التي تبلغ قيمتها 22 ألف جنيه استرليني، تحت تهديد السلاح.

وقال لاعب كرة القدم، الذي شارك مع فريق إنكلترا في تسع مباريات دولية، لمحكمة باسيلدون كراون، إن سائقي دراجتين ناريتين طارداه في طريق عودته من التدريب إلى منزله.

وقال كارول، 28 عاماً، إن أحد السائقين توقف إلى جانبه عند إشارة المرور وطلب ساعته، ثم تبعه كلاهما حين انطلق بسيارته، وووجه أحدهما مسدسه نحوه.

لكن جاك أوبراين، البالغ 22 عاماً من العمر، ينفي محاولته سرقة كارول في الثاني من نوفمبر / تشرين الثاني عام 2016.

واستمعت هيئة المحلفين إلى تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية أجراها كارول مع خدمة الطوارئ، قال فيها "هناك دراجتان نارييتان، إحداهما خلفي وسائقها سحب مسدساً، ولا أعرف ماذا أفعل".

وسمعت الهيئة أصوات أبواق سيارات في الخلفية، وقال كارول لخدمة الطوارئ "لقد صدمت الكثير من السيارات، وأنا لا أعرف ما يجب القيام به، لقد ضرب سيارتي".

"ظننت أنني تعرفت عليه"

وقد صل كارول في نهاية المطاف إلى ملعب ويستهام، وأخبر خدمة الطوارئ أن موظفي الأمن العاملين في النادي كانوا هناك.

وأضاف "على الأرجح صدمت عشرة سيارات في طريقي إلى هنا".

وقال كارول للجنة المحلفين "أوقفت سيارتي عند إشارة المرور، وكانت نافذتي مفتوحة، فتوقف سائق دراجة نارية بجانبي وقال لي إنها ساعة جميلة، ظننت أنه سيبدأ محادثة ودية، لكني تفاجأت به يقول أعطني ساعتك".

"شعرت بالخوف"

قال كارول إنه لم يكن متأكداً مما إذا كانت تلك دعابة، ولكن عندما استدار بسيارته، استدار سائقا الدراجتين الناريتين خلفه وتبعاه.

وأضاف "كنت خائفاً، لم أكن أعرف ماذا أفعل، هاتفت والد زوجتي ونصحني أن أتصل بالشرطة، لقد كنت مذعوراً".

وقال المدعي العام سيمون غلادويل "إن لاعب كرة القدم أطلق بوق سيارته ليحذر السيارات الأخرى وبدأ يقود بالاتجاه المعاكس من الطريق محاولاً الفرار من الدراجتين الناريتين".

وأضاف غلادويل "قام أحد السائقين بالتظاهر بأنه يحمل مسدساً وكرر طلبه في الحصول على الساعة".

لكن مايكل إدموندز، محامي الدفاع عن أوبراين، نفى أن يكون موكله قد قام بأي من التهم الموجهة إليه.