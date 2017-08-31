إعفاء رياض محرز من مهمته مع منتخب الجزائر لإتمام صفقة انتقاله من ليستر سيتي

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم إعفاء اللاعب رياض محرز من مهمته مع منتخب الجزائر بهدف إضفاء "الرسمية" على انتقاله من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

ومنذ أعرب محرز (26 عاما) عن رغبته في الانتقال، تقدم نادي روما الإيطالي بثلاثة عروض لضم اللاعب من فريقه الذي فاز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016.

وأوضح الاتحاد الجزائري أنه منح اللاعب تصريحا بالغياب عن تدريبات المنتخب كي يستكمل الاتفاق قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات.

وأشارت تقارير إلى أن برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين أبدوا اهتماما بضم محرز.

وبلغ العرض الثالث من روما 32 مليون جنيه استرليني، بحسب تقارير. وقد أعلن النادي أنه يبحث حاليا خيارات أخرى.

وجاء في بيان للاتحاد أن محرز "سُمح له من المدرب الوطني لوكاس ألكراز والاتحاد الجزائري لكرة القدم بالقيام برحلة سريعة إلى أوروبا لإضفاء الرسمية على انتقاله إلى ناديه الجديد اليوم الخميس. المنتخب الوطني سيسافر بدونه صباح الخميس إلى لوساكا لمواجهة زامبيا يوم السبت".

وفاز محرز بلقب لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، وذلك بعدما لعب دورا بارزا في فوز فريق ليستر سيتي بالدوري.

وشارك اللاعب الجزائري في المباريات الثلاث التي لعبها فريقه منذ بداية الموسم الحالي.