أوغندا تنتزع صدارة مجموعتها بالفوز على مصر بتصفيات كأس العالم

مصدر الصورة Getty Images Image caption تلقت آمال المنتخب المصري في التأهل لنهائيات كأس العالم ضربة موجعة بهذه الخسارة (صورة أرشيفية)

خسر المنتخب المصري بهدف دون رد أمام مضيفه منتخب أوغندا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

سجل هدف المباراة الوحيد إيمانويل أوكوي في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

قدم المنتخب المصري أداء باهتا طوال اللقاء ولم يظهر الفعالية الهجومية التي تمكنه من تحقيق الفوز أو حتى إدراك التعادل بعد تأخره بهدف.

وانتزع منتخب أوغندا صدارة المجموعة بسبع نقاط، في حين تجمد رصيد المنتخب المصري عند ست نقاط.

ويتواجه المنتخبان مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم على ملعب برج العرب في مصر.

ويحتاج منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز في المباراة القادمة من أجل استعادة صدارة المجموعة وإنعاش أماله في الوصول لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990.