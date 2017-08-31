تصفيات كأس العالم: سوريا تفوز على قطر وتبقي على أمل التأهل

مصدر الصورة Getty Images Image caption الفوز في طهران يؤهل المنتخب السوري إلى نهائيات كأس العالم

فاز المنتخب السوري لكرة القدم على نظيره القطري بثلاثة أهداف لهدف واحد، وأبقى على أمل التأهل، لأول مرة، إلى نهائيات كأس العالم.

وسجل عمر خربين هدفا في كل شوط، وأضاف محمود المواس الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، لتحتل سوريا المركز الثالث في مجموعتها متقدمة على أوزبكستان.

ويتأهل الأول والثاني في المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، أما صاحب المركز الثالث فيلعب مباراة فاصلة للتأهل.

وأقصي منتخب قطر، مستضيف نهائيات كأس العالم 2022، من دروة روسيا 2018، بعد هذه الهزيمة.

وسيلعب المنتخب السوري أمام المنتخب الإيراني، متصدر المجموعة، في طهران في مباراته الأخيرة الثلاثاء، وسيلعب مباراة فاصلة ثالث المجموعة الثانية، إذا فاز على إيران.

وقد تتأهل سوريا مباشرة في المركز الثاني، حسب نتيجة مباراة كوريا الجنوبية وأوزبكستان.

فقد تعادلت كوريا الجنوبية بلا أهداف الخميس أمام إيران، بعشرة لاعبين، وإذا خسرت مباراتها الأخيرة، فستغيب عن نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1982، إذا فازت سوريا على إيران.

ويمكن للصين أيضا أن تحتل المركز الثالث لتلعب مباراة فاصلة إذا فازت على قطر في الدوحة، وكانت نتائج المباريات الأخرى لصالحها.

وفازت اليابان في المجموعة الثانية على أستراليا لتتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة السادسة على التوالي.