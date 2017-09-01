اتهام واين روني بالقيادة وهو مخمور

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وجهت الشرطة البريطانية إلى واين روني، مهاجم نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اتهاما بالقيادة وهو مخمور.

وأوقفت الشرطة روني، أفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا، بالقرب من منزله بمنطقة تشيشر بعد فترة وجيزة من الساعة الثانية فجرا.

وأوضحت الشرطة في تشيشر أن روني يواجه اتهاما بالقيادة بعد تجاوز الحد المسموح باحتسائه من المشروبات الكحولية.

وقد أُطلق سراحه بكفالة، ومن المقرر أن يمثُل أمام المحكمة في وقت لاحق من الشهر.

وأعلن روني (31 عاما) اعتزال اللعب الدولي الأسبوع الماضي، بعد مسيرة شهدت مشاركته في 119 مباراة سجل فيها 53 هدفا.

وفي الصيف الماضي، عاد روني للالتحاق بإيفرتون، ناديه في فترة الصبى، وأحرز هدفين في المباراتين اللتين بدأ فيهما أساسيا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.