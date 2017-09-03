تصفيات كأس العالم: الجزائر تخسر أمام زامبيا وتخرج من السباق

مصدر الصورة AFP Image caption ياسين براهيمي سجل هدف الجزائري الوحيد

تبخرت أحلام المنتخب الجزائري لكرة القدم في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بعد انهزامه أمام منتخب زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وصعد منتخب زامبيا بهذا الفوز إلى للمركز الثاني في المجموعة الثانية بخمس نقاط بعد المنتخب المتقدم نيجيريا، بينما يحتل المنتخب الجزائري، الذي لعب دون نجمه، رياض محرز، المركز الأخير في المجموعة.

ويتصدر المجموعة الثالثة منتخب ساحل العاج، الذي فاز في الغابون بثلاثة أهداف لصفر.

وسجل براين مفيلا هدفه الأول لمنتخب زامبيا بضربة رأسية قوية من تمريرة دقيقة من أوغوستين ميولينغا في الدقيقة السادسة من المباراة.

وأضاف مفيلا الهدف الثاني بعد 32 دقيقة بكرة عن قرب أفلتت من الحارس وقائد الفريق، رايس امبولحي.

وانتعش المنتخب الجزائري في الشوط الثاني، وتمكن ياسين براهيمي من تسجيل هدف من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53 من المباراة.

وحالف الجزائريين الحظ بعد دقائق من تسجيل هدفهم، إذ طرد الحكم لاعب زامبيا فاشن ساكالا بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية، ولكنهم لم يتمكنوا من تعديل النتيجة. وقبل دقيقيتن من نهاسة المباراة سجل البديل، إينوك مويبو، هدف زامبيا الثالث.

وقضت هذه النتيجة على أحلام المنتخب الجزائري في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وأبقت على حظوظ زامبيا. وسيلتقي المنتخبان الثلاثاء في قسنطينة.

وفاز منتخب ساحل العاج في نظيره الغابوني في ليبرفيل بثلاثة أهداف مقابل صفر، ليتصدر المجموعة الثالثة متقدما على المغرب الذي صعق مالي الجمعة بستة أهداف مقابل صفر.