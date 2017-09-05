تصفيات كأس العالم: إنجلترا تفوز على سلوفاكيا وتقترب من التأهل

مصدر الصورة Reuters Image caption ماركوس راشفورد كان رجل المباراة

خطا المنتخب الإنجليزي لكرة القدم خطوة عملاقة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بفوزه على منتخب سلوفاكيا بهدفين لهدف واحد في ملعب ويمبلي في لندن.

وتقدم الضيوف بهدف في الدقيقة الثالثة من المباراة سجله، ستانيسلاف لوبوتكا، مستغلاً ارتباك الدفاع الإنجليزي وإخفاقه في المراقبة.

وتواصل أداء المنتخب الإنجليزي متوسطا وياهتا في كثير من فترات اللعب خلال الشوط الأول، ولكن تمكن إيريك داير من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 37 عندما قطع تمريرة عرضية من الجهة اليمنى وأسكنها شباك الحارس السلوفاكي.

وانتظر الإنجليز حتى الدقيقة 59 من المباراة ليسجل، ماركوس راشفورد، هدف الفوز ويضع منتخب بلاده على بعد نقطتين فقط من حجز تذكرة روسيا.

ويمكن أن يؤكد المنتخب الإنجليزي تأهله إلى نهائيات كأس العالم إذا فاز على سلوفينيا في ويمبلي يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ولم يكن أداء المنتخب الإنجليزي مقنعاً أمام سلوفاكيا، ولكن اللاعبين تمكنوا من تحقيق النتيجة المطلوبة وهي الفوز بالمباراة، بفضل ما بذلوه من جهود كبيرة، خاصة ماركوس راشفورد، الذي ارتكب خطأ تسبب في هدف سلوفاكيا، ثم أبلى بلاء حسنا خلال أغلب فترات المباراة وسجل هدف الفوز.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي مجموعته متقدما بخمس نقاط عن الثاني سلوفاكيا، وسيلعب مباراتين متبقيتين أمام سلوفينيا وليتوانيا، لضمان التأهل إلى النهائيات.

ولكن هذه النتائج لم تتحقق أمام منتخبات عالمية مثل إسبانيا، وألمانيا، وفرنسا وإيطاليا أو بلجيكا، وهو ما يعني أن المنتخب الإنجليزي لا يزال بحاجة إلى المزيد من العمل والتطوير إذا رغب في تحقيق نتائج أفضل من النتائج التي حققها في الدورات الأوروبية والعالمية الماضية.

إشارة بذيئة

وسيحقق المنتخب الانجليزي في سلوك لاعبه، ديلي آلي، الذي يبدو أنه وجه إلى حكم المباراة إشارة بذيئة في الشوط الثاني من المباراة.

وكان ذلك عندما أمسك مدافع سلوفاكيا، مارتن سكيرتل، بقميص آلي ولكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

وتحدث آلي مع الحكم عندما خرج ليعوضه زميله، جاك ليفيمور، في الدقيقة 93 من المباراة.

وقال المدرب، غاريث ساوثغيت، إنه لم يشاهد الإشارة وإنه سيطّلع عليها لاحقا.