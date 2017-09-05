سوريا تتعادل مع إيران في مباراة مصيرية للتأهل لكأس العالم 2018

مصدر الصورة Getty Images Image caption حالت الأوضاع الأمنية في سوريا دون استضافتها لمبارياتها على أرضها

تعادل منتخب سوريا في مواجهة مصيرية مع نظيره الإيراني كانت ستمكنه في حال الفوز من التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وسوف يخوض منتخب سوريا، الذي تعادل مع مضيفه إيران بهدفين لمثلهما في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة آسيا، ملحق التصفيات وسيواجه ثالث المجموعة الثانية والمنتصر منهما سيواجه رابع قارة أمريكا الشمالية وجزر الكاريبي.

وأقيمت المباراة على ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية طهران ضمن تصفيات التأهل لكأس العالم العام القادم بروسيا.

وحصد المنتخب الإيراني نقطته الـ22 متصدرا صدارة المجموعة الأولى، بينما ارتفع رصيد سوريا عند 13 نقطة في المركز الثالث ويصعد للملحق بفارق الأهداف عن أوزبكستان.

وبذلك سينتظر المنتخب السوري نظيره السعودي أو الأسترالي في الملحق الآسيوي بعد مباراة اليابان والأخضر والتي ستحدد صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وسيواجه الفائز في الملحق الآسيوي رابع تصفيات الكونكاكاف الخاصة بأمريكا الشمالية على المقعد النهائي لكأس العالم 2018.

واكتسب المباراة أهمية كبيرة نظرا للأحداث السياسية التي تشهدها سوريا والدعم القوي الذي تحصل عليه عسكريا وسياسيا من إيران، الذي ضمن منتخبها بالفعل التأهل لنهائيات كأس العالم، وهو ما جعل البعض يتحدث عن احتمال تهاون المنتخب الإيراني في المباراة من أجل مساعدة سوريا على التأهل.

لكن المدير الفني للمنتخب الإيراني أكد على أن فريقه، الذي لم يتعرض لأي خسارة في التصفيات حتى الآن، سيخوض المباراة بكل قوة ويسعى للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم.

وحققت سوريا أداء متوازنا في التصفيات، إذ خسرت وفازت وتعادلت ثلاث مرات، وانتهت مواجهتها مع إيران ذهابا بالتعادل السلبي.

وكانت سوريا قد فازت في الجولة السابقة على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لتنعش آمالها في الصعود لكأس العالم، في ظل معاناة البلاد من حرب أهلية منذ عام 2011.

وحالت الأوضاع الأمنية في سوريا دون استضافتها لمبارياتها على أرضها واختارت ماليزيا لذلك.