مصر تتجاوز أوغندا وتتصدر مجموعتها بتصفيات كأس العالم

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ثأر منتخب مصر لهزيمته يوم الجمعة أمام أوغندا في كمبالا، بالفوز 1-0 في الإسكندرية، ليتصدر المجموعة الخامسة ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وأحرز محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة السادسة من المباراة، وذلك من تسديدة ثانية بعدما تصدى دينيس أونيانغو حارس مرمى أوغندا لتسديدة اللاعب المصري الأولى.

وتمكن أونيانغو من إنقاذ مرماه عدة مرات ليبقي على آمال منتخب بلده بإدراك التعادل أو حتى الفوز طوال المباراة.

وعقب المباراة، سادت احتفالات عارمة بين المصريين، الذين لم يتأهل منتخبهم إلى بطولة كأس العالم منذ عام 1990، بالرغم من فوزهم بكأس الأمم الافريقية أربع مرات منذ ذلك الحين.

وبهذا الفوز، بلغ رصيد مصر تسع نقاط، بينما توقف رصيد أوغندا عند سبع نقاط.

أما غانا - التي تأهلت إلى النسخة الماضية من بطولة كأس العالم - فتحتل المركز الثالث ضمن المجموعة برصيد خمس نقاط بعدما سحقت الكونغو بنتيجة 5-1 في برازافيل.

وفقدت الكونغو الأمل في التأهل إلى البطولة التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 1-1 يوم الجمعة في أكرا.