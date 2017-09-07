استمرار تعثر الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

مصدر الصورة Reuters Image caption أحرز ليونيل ميسي هدفا في ثلاث مباريات لعبها ضمن صفوف منتخب الأرجنتين في 2017

استمر تعثر منتخب الأرجنتين لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، وذلك بتعادله على أرضه بنتيجة 1-1 أمام فنزويلا متذيلة المجموعة.

ووضع خوان موريلو الفريق الزائر في المقدمة بهدف في الشوط الأول، لكن هدفا أحرزه منتخب فنزويلا في مرماه أهدى الأرجنتين نقطة من المباراة.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في مجموعة دول أمريكا الجنوبية للتصفيات التي لم يتبق منها سوى جولتين.

وتتأهل الفرق الأربع الأولى تلقائيا إلى كأس العالم، بينما يتعين على الفريق الذي يحل في المركز الخامس أن يخوض ملحقا للتصفيات من مباراتي ذهاب وعودة أمام نيوزيلندا.

وفيما استمر تعثر الأرجنتين، تعادل منتخب البرازيل، الذي ضمن التأهل بالفعل، مع كولومبيا بنتيجة 1-1.

ومنح ويليان، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، التقدم للبرازيل، لكن راداميل فالكاو، مهاجم موناكو الفرنسي، تعادل لكولومبيا.

وصعدت أوروغواي إلى المركز الثاني بعد هزيمة باراغواي 2-1، فيما تغلبت بيرو على الإكوادور بالنتيجة ذاتها لتصعد إلى المركز الرابع.

أما تشيلي، القابعة في المركز السادس، فقد خسرت أمام بوليفيا بنتيجة 0-1.

وتستضيف تشيلي، المتأخرة عن الأرجنتين بنقطة واحدة، منتخب الإكوادور قبل أن تختتم التصفيات برحلة إلى البرازيل، متصدرة الترتيب، في الشهر المقبل.

وتتساوى الأرجنتين في رصيد النقاط مع بيرو التي تستضيف منتخبها في الجولة المقبلة قبل التوجه إلى الإكوادور.

تجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين فازت بكأس العالم مرتين وكانت وصيفة البطولة في عام 2014.