فنربخشة يسعى لضم كوستا من تشيلسي على سبيل الإعارة

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أجرى نادي فنربخشة التركي لكرة القدم محادثات مع ممثلي دييغو كوستا مهاجم تشيلسي بهدف انتقاله من النادي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وكوستا، البالغ من العمر 28 عاما، موجود حاليا في البرازيل، ويرفض العودة إلى إنجلترا.

ولم ينجح اللاعب الدولي الإسباني في الرحيل عن تشيلسي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال نافذة الانتقالات التي انقضى موعدها النهائي في معظم أنحاء أوروبا يوم الجمعة الماضي.

لكن نافذة الانتقالات في تركيا مازالت مفتوحة حتى اليوم.

واستبعد مصدر على إطلاع بالمفاوضات أن يبرم كوستا صفقة مع النادي التركي، لكنه أوضح أن المحادثات مستمرة.

وكان انتونيو كونتي، مدرب فريق تشيلسي، قد أبلغ كوستا بالاستغناء عن خدماته.

وأراد كوستا أن ينتقل إلى أتليتكو مدريد الإسباني خلال الصيف، لكن النادي ممنوع من إبرام صفقات مع لاعبين بموجب عقوبة تنتهي في يناير/ كانون الثاني المقبل.

واستبعد تشيلسي المهاجم الإسباني من تشكيلة الفريق في منافسات دوري أبطال أوروبا.