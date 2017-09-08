فنربخشة يسعى لضم كوستا من تشيلسي على سبيل الإعارة

  • 8 سبتمبر/ أيلول 2017
مصدر الصورة PA

أجرى نادي فنربخشة التركي لكرة القدم محادثات مع ممثلي دييغو كوستا مهاجم تشيلسي بهدف انتقاله من النادي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وكوستا، البالغ من العمر 28 عاما، موجود حاليا في البرازيل، ويرفض العودة إلى إنجلترا.

ولم ينجح اللاعب الدولي الإسباني في الرحيل عن تشيلسي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال نافذة الانتقالات التي انقضى موعدها النهائي في معظم أنحاء أوروبا يوم الجمعة الماضي.

لكن نافذة الانتقالات في تركيا مازالت مفتوحة حتى اليوم.

واستبعد مصدر على إطلاع بالمفاوضات أن يبرم كوستا صفقة مع النادي التركي، لكنه أوضح أن المحادثات مستمرة.

وكان انتونيو كونتي، مدرب فريق تشيلسي، قد أبلغ كوستا بالاستغناء عن خدماته.

وأراد كوستا أن ينتقل إلى أتليتكو مدريد الإسباني خلال الصيف، لكن النادي ممنوع من إبرام صفقات مع لاعبين بموجب عقوبة تنتهي في يناير/ كانون الثاني المقبل.

واستبعد تشيلسي المهاجم الإسباني من تشكيلة الفريق في منافسات دوري أبطال أوروبا.

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