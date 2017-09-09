مسؤولو الدوري الإسباني يؤيدون لعب مباريات خارج إسبانيا

مصدر الصورة Getty Images Image caption فاز برشلونة على ريال مدريد 3-2 في ميامي في يوليو/ تموز، في أول مباراة قمة إسبانية ودية منذ عام 1991

قال مسؤولون في الدوري الإسباني لكرة القدم إنهم "يؤيدون فكرة" لعب فرق البطولة بعض المباريات خارج إسبانيا.

وأوضح متحدث باسم الدوري الإسباني أن الهدف من هذا هو "زيادة الشعبية الدولية" للبطولة.

وتأتي المناقشات، والتي مازالت في مرحلة مبكرة، بعد صيف شهد مشاركة فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين في بطولة الكأس الدولية للأبطال، والتي سبقت الموسم الحالي.

وكانت هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان خارج إسبانيا. وبلغ عدد المتفرجين الذين اجتذبتهم المباراة 66 ألف شخص في ميامي بالولايات المتحدة.

ويحاول القائمون على الدوري الإسباني تقريب الفارق التجاري بين منظمتهم والدوري الإنجليزي الممتاز. وهم يشعرون أن لعب مباريات خارج إسبانيا قد يجلب دخلا إضافيا من الأسواق الخارجية.

وقال المتحدث باسم الدوري الإسباني "في الموسم الماضي، تابع أكثر من 2.5 مليون شخص حول العالم الدوري الإسباني".

وأضاف "من الواضح أن الدوري الإسباني ترفيه عالمي، ونحن نرغب في زيادة الشعبية الدولية" للبطولة.

"وكجزء من هذا الجهد، نناقش خيار لعب بعض مباريات الدوري خارج إسبانيا".