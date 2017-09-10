بعد الهزيمة الخماسية: كلوب يؤكد "لم يكن من الواجب إشهار البطاقة الحمراء لماني"

مصدر الصورة Getty Images Image caption ساديو ماني

قال المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يورغن كلوب إنه ونظيره مدرب فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا اتفقا على أنه لم يكن يجب إعطاء اللاعب ساديو ماني بطاقة حمراء في الدقيقة 37 من المباراة التي انتهت بهزيمة ليفربول أمام مانشستر سيتي بخمسة أهداف نظيفة.

وكان المهاجم السنغالي ساديو ماني قد طرد من المباراة إثر اصطدام قدمه بوجه حارس مرمى مانشستر سيتي إديرسون مورايس.

واعتذر ماني لإديرسون عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وقال "آمل وأتمنى الشفاء العاجل لإديرسون، وأنا آسف جداً للإصابة التي تعرض لها بسبب اصطدامنا على أرض الملعب، كما أني آسف لأنه لم يتمكن من إتمام المباراة بسبب ذلك التدخل".

وقال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إن ماني "لم يكن متعمداً، لا أظن أن ماني من ذلك النوع الذي قد يؤذي وجه حارس المرمى عمداً"

من جانبه قال مدرب ليفربول يورغن كلوب "ماني لم ير إديرسون مندفعا باتجاه الكرة، لأنه كان يركز نظره على الكرة وكان اصطدامهما سوء حظ"

وقد نشر إيدرسون البرازيلي في وقت لاحق صورته على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها يضع ضماداً على الجانب الأيمن من وجهه.