العداء البريطاني مو فرح يفوز بسباق الشمال الكبير للمرة الرابعة على التوالي

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حقق العداء البريطاني من أصل صومالي مو فرح، فوزاً للمرة الرابعة على التوالي في سباق الشمال الكبير الـ37 للمسافات الطويلة.

وتغلب فرح (34 عاماً) على منافسه النيوزيلندي جيك روبرتسون، بعد منافسة مثيرة تمكن إثرها من الفوز قاطعاً المسافة في ساعة واحدة وست ثوان.

وحققت العداءة الكينية ماري كيتاني، الفائزة بمارثون لندن، فوزها الثالث في سباق السيدات قاطعة المسافة في ساعة وخمس دقائق وتسع وخمسين ثانية.

وفاز سيمون لوسون، الحائز على المركز الثاني لثلاث مرات سابقة، في سباق الرجال على الكرسي المتحرك، كما حطمت مانويلا شار الرقم القياسي للسباق قاطعة المسافة بأكثر قليلاً من دقيقة في سباق الكرسي المتحرك للسيدات.

وبتحقيقه هذا الفوز الرابع في سباق الشمال الكبير، يتعادل فرح في عدد الانتصارات مع العداء الكيني بينسون ماسيا الذي فاز في نفس السباق في الأعوام 1991 و 1992 و 1994 و 1996.

وقال فرح في مقابلة لـ بي بي سي "كان ذلك صعباً للغاية، أعتقد أن سبب صعوبته نقص التدريب، في الأميال الأربعة الأخيرة كنت متعباً جداً، إلا أنني تمكنت من قطعها بفضل إيماني بنفسي وبقدرتي على العدو".

وأضاف "أنها خطوة مهمة بالنسبة لي وأنا استمتع بكل لحظة وأعيش الحلم، كما أني مسرور للغاية من النتائج التي حققتها هذا الموسم".