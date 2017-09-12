بطل التنس الإسباني رافائيل نادال يهاجم استفتاء استقلال كاتالونيا

مصدر الصورة Getty Images Image caption فاز نادال ببطولة الولايات المتحدة المفتحة الأسبوع الماضي

هاجم بطل التنس الاسباني رافائيل نادل بقوة خطط القوميين الكاتالونيين لاجراء استفتاء حول استقلال اقليمهم، وهو استفتاء ترفضه الحكومة الاسبانية

يذكر ان حكومة اقليم كاتالونيا المحلية مصممة على اجراء استفتاء في الأول من تشرين الأول / أكتوبر المقبل حول الانفصال عن اسبانيا رغم التحذيرات بأن ذلك سينتهك القوانين الاسبانية.

وقال نادال لصحيفة (إل موندو) الاسبانية، "لا يمكنك تجاوز القوانين لمجرد انك تريد تجاوزها."

من جانب آخر، كان المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، وهو كاتالوني، قد قال إنه يدعم حق الكاتالونيين في التصويت على مستقبلهم.

ودعا غوارديولا، الذي كان مديرا لنادي برشلونه لكرة القدم، في تجمع أقيم في العاصمة الكاتالونية برشلونه، الى السماح للاقليم بتقرير مصيره.

وقال، "سنصوت، حتى لو لم ترض بذلك الدولة الاسبانية. فليس ثمة طريق آخر."

الا ان نادال يعارض ذلك، وقال للصحيفة المذكورة "أعتقد أن ما سيحصل في الأول من تشرين الأول / أكتوبر لا ينبغي أن يحصل لأنه - ومن وجهة نظري - يجب على الجميع ان يحترموا القانون."

ومضى للقول، "لا يسعني أن اتجاوز ضوء المرور الأحمر لمجرد أنه لا يروق لي."

يذكر ان الاستفتاء على استقلال اقليم كاتالونيا، الذي صدق عليه البرلمان المحلي الذي يهيمن عليه الانفصاليون، قد حظر بموجب قرار من المحكمة الدستورية الاسبانية، ولكن زعماء اقليم كاتالونيا مصممون على اجرائه في كل الأحوال.