مصدر الصورة Getty Images Image caption لوس أنجليس وافقت على استضافة أولمبياد 2028 بينما تركت لباريس دورة 2024

اختارت اللجنة الأولمبية الدولية العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة دورة الألعاب الصيفية في عام 2024، بينما منحت استضافة دورة عام 2028 إلى مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

وتقدمت المدينتان بطلب استضافة أولمبياد 2024، لكن لوس أنجليس وافقت على الانتظار أربع سنوات إضافية، بعد أن قدمت اللجنة الأولمبية ضمانات بشأن التمويل.

وستعود الأولمبياد إلى باريس بعد مرور 100 عام على آخر دورة استضافتها في 1924. وفشلت العاصمة الفرنسية في الفوز بتنظيم دورتي 2008 و 2012.

واستضافت لوس أنجليس الأولمبياد مرتين من قبل في عامي 1932 و 1984.

وانحصرت المنافسة لاستضافة أولمبياد 2024 بين باريس ولوس أنجليس بعدما انسحبت مدن هامبورغ الألمانية وروما الإيطالية وبودابست المجرية من السباق.

وفي يونيو/ حزيران، صوتت اللجنة الأولمبية الدولية لتحديد المدينة المضيفة لألعاب 2028 فى نفس جلسة التصويت على ألعاب 2024.

وكانت لوس أنجليس، الواقعة في ولاية كاليفورنيا، ترغب في استضافة أوليمبياد 2024 نظرا لجاهزيتها، لكن باريس قالت إن موقعها المرتقب لاستضافة لألعاب الأولمبية سيكون متاحا فقط في 2024 ولن يمكنها الاستضافة بعد ذلك.

وقال رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، توماس باخ، إن كلتا المدينتين حصلتا على حق استضافة الأوليمبياد بعد تصويت "بالإجماع" لكل منهما.