الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: مانشستر سيتي يواصل بدايته القوية وليفربول يتعثر

مصدر الصورة PA Image caption غابرييل جيسوس يسجل الهدف الرابع لسيتي

سحق مانشستر سيتي مضيفه واتفورد بستة أهداف مقابل لاشيء في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ).

لم يتحمل أصحاب الارض الضغط الكبير من الضيوف سوى 26 دقيقة فقط حتى سجل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الدف الاول في الدقيقة 27 ثم عزز بالثاني في الدقيقة 31.

ثم سجل البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 38 قبل أن يضيف الأرجنتيني أوتاميندي الهدف الرابع بعد 6 دقائق.

وفي الدقيقة 81 سجل أغويرو ثالث أهدافه في المباراة ليتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 5 اهداف.

وفي الدقيقة 89 سجل رحيم ستيرلينغ الهدف السادس والاخير من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يتصدر سيتي جدول ترتيب البطولة برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن جاره ومنافسه مانشستر يونايتيد والذي يستضيف الأحد إيفرتون وبإمكانه تقاسم صدارة البطولة مع سيتي إذا حقق الفوز.

"صلاح"

مصدر الصورة Reuters Image caption محمد صلاح يحتفل بهدفه مع زملائه

وفي نفس الجولة واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول وسجل هدف التعادل لفريقه أمام ضيفه بيرنلي لكن ذلك لم يشفع لليفربول في الحصول على نقاط المباراة الثلاث.

وبسبب خطأ دفاعي في إبعاد الكرة تهيأت امام مهاجم بيرنلي سكوت أرفيلد على حدود منطقة الجزاء فأودعها على يمين حارس ليفربول مينيوليه مسجلا هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 27.

ولم ينتظر صلاح إلا 3دقائق فقط ليدرك هدف التعادل من تمريرة إيمري تشان استقبلها على فخذه ثم سدد بقوة في المرمى مدركا هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابق مؤقتا حتى نهاية مباريات الجولة وبإمكان توتنهام وأرسنال أن يتخطوه في حال فوز أي منهم في مباراته ضمن الجولة الخامسة.