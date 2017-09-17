الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: تشيلسي وأرسنال يتعادلان سلبيا في ستامفورد بريدج

مصدر الصورة Reuters Image caption دافيد لويس بعد طرده قبيل نهاية المباراة

فقد كل من أرسنال وتشيلسي المزيد من النقاط في محاولتهما المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ) بنهاية الجولة الخامسة من البطولة التي يتصدرها مانشستر سيتي ويلاحقه جاره اللدود مانشستر يونايتيد.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي بالتعادل السلبي بين الفريقين رغم ان مصطفي لاعب أرسنال سجل هدفا من ضربة رأس إلا أن الحكم احتسبها تسللا وألغى الهدف.

المباراة لم تشهد الكثير من الفرص بين الفريقين رغم التبديلات التي حاول بها كلا المديرين الفنيين تنشيط اللعب بها ولم تشهد المباراة أحداثا مثيرة كثيرة رغم انها حفلت بالندية لكتن اللعب كان محصورا في منتصف الملعب أغلب اوقات المباراة.

في الدقيقة 87 أشهر الحكم البطاقة الحمراء لدافيد لويس لاعب تشيلسي ومنتخب البرازيل بسبب تدخله العنيف ضد كلاسيناتش لاعب أرسنال.

وزرفع الأرسنال رصيده إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثاني عشر في ترتيب البطولة بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

مانشستر

وتبقى فرصة أخيرة لقطب مانشستر الآخر حيث يستضيف يونايتيد إيفرتون في مباراة شديدة الأهمية للشياطين الحمر.

وبإمكان فريق جوزيه موينيو تقاسم قمة جدول الترتيب مع مانشستر سيتي إذا حصلوا على نقاط المباراة كاملة.

وبدأ مانشستر يونايتيد الموسم بشكل رائع حيث فاز في 3 مباريات متتاليه قبل أن يتعادل بهدفين لمثلهما مع مضيفه ستوك سيتي في الجولة الرابعة.