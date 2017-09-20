ليستر سيتي يهزم ليفربول بهدفين ويقصيه من كأس الرابطة

مصدر الصورة Getty Images Image caption الجزائري إسلام سليماني سجل الهدف الثاني لليستر سيتي من تسديدة رائعة في الدقيقة 78 من المباراة

فاز فريق ليستر سيتي على ليفربول بهدفين نظيفين وأطاح به من منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء على ملعب "كينج باور" في الدور الثالث من البطولة.

وافتتح الياباني شينجي أوكازاكي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 65، قبل أن يعزز الدولي الجزائري إسلام سليماني تقدم ليستر بهدف ثان في الدقيقة 78، ليزيد من متاعب ليفربول الذي تعادل في مباراتين وخسر مباراتين في آخر 4 مباريات له في جميع المسابقات.

وشارك أليكس تشامبرلين من بداية المباراة للمرة الأولى مع ليفربول الذي انتقل إليه من أرسنال، وكان تشكيل ليفربول يضم أيضا فيليب كوتينيو قبل استبداله.

وشهدت المباراة سيطرة للفريق الزائر على مجريات الشوط الأول، لكن ليستر سيتي استعاد توازنه وقدم شوطا ثانيا رائعا.

الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: مانشستر سيتي يواصل بدايته القوية وليفربول يتعثر

مدرب ليفربول يلقي اللوم على "تاريخ النادي"

واستطاع الياباني أوكازاكي، الذي حل بديلا للأرجنتيني ليوناردو أولوا، تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 65 من المباراة، ولم يتمكن ليفربول، الحائز على كأس الرابطة ثمان مرات، من استغلال الفرص التي أتيحت له للتسجيل.

ونجح الجزائري سليماني في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة رائعة بالقدم اليسرى في أعلى المرمى في الدقيقة 78 من المباراة، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويتأهل ليستر الملقب بالثعالب.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضمن منافسات البطولة نفسها، خسر فريق ستوك سيتي بهدفين مقابل لا شيء أمام بريستول سيتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، بينما استطاع فريق كريستال بالاس بقيادة مدربه روي هوجسون الفوز على أرضه ووسط جمهوره على فريق هدرسفيلد بهدف مقابل لا شيء.