ريال مدريد يهيمن على قائمة المرشحين لتشكيلة منتخب العالم

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هيمن نادي ريال مدريد الأسباني على القائمة الأولية التي أعلنتها النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفابرو) لاختيار التشكيلة المثالية لفريق كرة قدم العالم.

وأُعدت القائمة، التي تضم 55 لاعبا، بناء على تصويت 25 ألف لاعب كرة قدم محترف من 75 دولة مختلفة.

وطلبت النقابة من لاعبي كرة القدم حول العالم اختيار فريق مكون من حارس مرمى، وأربعة مدافعين، وثلاثة لاعبي خط وسط، وثلاثة مهاجمين من بين الأفضل في موسم 2016/2017.

وكانت أسبانيا أكثر المنتخبات تمثيلا في القائمة بتسعة لاعبين، تليها ألمانيا وفرنسا بسبعة لاعبين لكل منهما.

وجاء ريال مدريد في المركز الأول من بين الأندية الممثلة في القائمة بـ 13 لاعبا، في حين جاء برشلونة وبايرن ميونخ في المركز الثاني بثمانية لاعبين لكل منهما.

وسوف تُعلن أسماء الفريق المثالي خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأولي لكرة القدم (الفيفا) في العاصمة البريطانية لندن في 23 أكتوبر/تشرين الأول.

ولم تضم القائمة أي لاعب عربي أو أفريقي.

وفيما يلي قائمة اللاعبين:

حراس المرمى

جيانلويغي بوفون - فريق يوفينتوس الإيطالي

ديفيد دي خيا - فريق مانشستر يونايتد الانجليزي

كيلور نافاس - فريق ريال مدريد الأسباني

مانويل نوير - فريق بايرن ميونخ الألماني

جان أوبلاك - فريق أتليتكو مدريد الأسباني

المدافعين

ديفيد ألابا - فريق بايرن ميونخ الألماني

جوردي ألبا - فريق برشلونة الأسباني

داني ألفيس - فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

جيروم بواتينغ - فريق بايرن ميونخ الألماني

ليوناردو بونوتشي - فريق يوفينتوس الإيطالي - فريق إيه سي ميلان الإيطالي

داني كارباخال - فريق ريال مدريد الأسباني

جورجيو كيلليني - فريق يوفينتوس الإيطالي

دييغو غودين - فريق أتليتكو مدريد الأسباني

ماتس هوميلس - فريق بايرن ميونخ الألماني

فيليب لام - فريق بايرن ميونخ الألماني (متقاعد)

ديفيد لويز - فريق تشيلسي الانجليزي

مارسيلو - فريق ريال مدريد الأسباني

خافيير ماسكيرانو - فريق برشلونة الأسباني

بيبي - فريق ريال مدريد الأسباني - فريق بشكتاش التركي

جيرارد بيكيه - فريق برشلونة الأسباني

سيرغيو راموس - فريق ريال مدريد الأسباني

تياغو سيلفا - فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

صامويل أومتيتي - فريق برشلونة الأسباني

أنطونيو فالنسيا - فريق مانشستر يونايتد الانجليزي

رفاييل فاران - فريق ريال مدريد الأسباني

لاعبي خط الوسط

تياغو ألكانتارا - فريق بايرن ميونخ الألماني

سيرخيو بوسكيتس - فريق برشلونة الأسباني

كاسيميرو - فريق ريال مدريد الأسباني

فيليب كوتينيو - فريق ليفربول الانجليزي

إيدين هازارد - فريق تشيلسي الانجليزي

أندريس إنييستا - فريق تشيلسي الانجليزي

إسكو - فريق ريال مدريد الأسباني

نيغولو كانتي - فريق تشيلسي الانجليزي

توني كروس - فريق ريال مدريد الأسباني

نيمانيا ماتيتش - فريق تشيلسي الانجليزي - فريق مانشستر يونايتد الانجليزي

لوكا مودريتش - فريق ريال مدريد الأسباني

مسعود أوزيل - فريق أرسنال الأسباني

بول بوغبا - فريق مانشستر يونايتد الانجليزي

ماركو فيراتي - فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

أرتورو فيدال - فريق بايرن ميونخ الألماني

المهاجمين

غاريث بيل - فريق ريال مدريد الأسباني

كريم بنزيما - فريق ريال مدريد الأسباني

إدينسون كافاني - فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

باولو ديبالا - فريق يوفينتوس الإيطالي

أنطوان غريزمان - فريق أتليتكو مدريد الأسباني

زالاتان إبراهيموفيتش - فريق مانشستر يونايتد الانجليزي

هاري كين - فريق توتنهام هوتسبور الانجليزي

روبرت ليفاندوفسكي - فريق بايرن ميونخ الألماني

روميلو لوكاكو - فريق مانشستر يونايتد الانجليزي

كيليان مبابي - فريق موناكو - فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

ليونيل ميسي - فريق برشلونة الأسباني

نيمار - فريق برشلونة الأسباني - فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

كريستيانو رونالدو - فريق ريال مدريد الأسباني

أليكسيس سانشير - فريق أرسنال الانجليزي

لويس سواريز - فريق برشلونة الأسباني