تشيلسي يتوصل إلى اتفاق لبيع مهاجمه كوستا إلى اتليتيكو مدريد

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توصل فريق تشيلسي اللندني لاتفاق مبدئي لبيع مهاجمه دييغو كوستا إلى فريق اتليتيكو مدريد الاسباني.

ومن المقرر أن تتم الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني بعد إنهاء الاتفاق على البنود الشخصية للتعاقد واجتياز اللاعب الفحص الطبي.

وسيجري كوستا الذي كان يلعب في صفوف اتليتيكو قبل انتقاله لتشيلسي عام 2014 الفحوص الطبية خلال الأيام المقبلة.

ولم يلعب كوستا، البالغ من العملا 28 عاما، أي مباراة مع تشيلسي هذا الموسم وقضى معظم أيام الشهر الماضي في البرازيل مسقط رأسه.

ولن يستطيع اتليتيكو تسجيل كوستا ضمن صفوفه لخوض مباريات الدوري الاسباني قبل شهر يناير المقبل.

يذكر أن الفريقين يلعبان في مجموعة واحدة ببطولة دوري أبطال أوروبا، وسيلتقي الفريقان وجها لوجه الأربعاء المقبل.

وكان كوستا الذي ولد في البرازيل ولكنه يحمل الجنسية الاسبانية قد انتقل إلى تشيلسي مقابل 32 مليون جنيه استرليني في عقد مدته ثلاث سنوات.

وأحرز المهاجم الاسباني 58 هدفا في 120 مباراة خاضها بقميص تشيلسي الذي فاز بالدوري الانجليزي الممتاز العام الماضي.