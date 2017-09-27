دييغو كوستا ينهي إجراءات انتقاله إلى أتليتكو مدريد

مصدر الصورة Getty Images Image caption المشاكل بين كوستا وتشيلسي ظهرت على السطح في وقت سابق من هذا العام حينما استبعد من المشاركة في مباراة للفريق أمام فريق ليستر سيتي عقب شجار بين كوستا ومدرب اللياقة البدنية

أنهى دييغو كوستا مهاجم نادي تشيلسي إجراءات انتقاله إلى ناديه القديم أتليتكو مدريد الإسباني.

وكان الناديان اتفقا على بنود الصفقة الأسبوع الماضي، واجتاز لاعب منتخب إسبانيا صاحب الـ28 عاما الكشف الطبي يوم الاثنين.

لكن كوستا لا يمكن تسجيله ضمن قائمة الفريق حتى الأول من يناير/كانون الثاني المقبل حينما ينتهي الحظر المفروض على النادي والذي يمنعه من التعاقد مع أي لاعب حتى يناير 2018 لارتكابه مخالفات في التعاقد مع لاعبين قصر.

وكان كوستا غادر أتليتكو للعب في نادي تشيلسي في عام 2014 وسجل مع الفريق الانجليزي الملقب بالبلوز 59 هدفا في 120 مباراة خاضها معه.

وفاز كوستا مع تشيلسي بالدوري الانجليزي مرتين وكأس رابطة الأندية، لكنه استبعد من المشاركة خلال الصيف.

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وتلقى كوستا رسالة نصية تخبره بأن المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي لا يعتزم ضمه لقائمة الفريق في هذا الموسم، وقضى معظم شهر أغسطس/آب الماضي في بلده الأصلي البرازيل.

وسيواجه تشيلسي بقيادة كونتي نادي أتليتكو مدريد في منافسات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال كونتي في تصريح له عن كوستا: "لقد قلت سابقا، ليس لدي مشاكل مع دييغو. نتمنى له الأفضل في المستقبل وفي باقي الموسم".

وظهرت المشاكل بين كوستا وتشيلسي على السطح في وقت سابق من هذا العام حينما استبعد من المشاركة في مباراة للفريق خارج ملعبه أمام فريق ليستر سيتي بعد أن دخل في شجار مع مدرب اللياقة البدنية.

وجاء ذلك بعد تقارير أفادت بتلقي اللاعب عرضا للعب في الصين مقابل 30 مليون استرليني سنويا، وأكد تشيلسي حينها أنه لا ينوي بيع اللاعب.

وفي وقت لاحق من نفس الشهر، أعلن مالك نادي تيانجين قوانجيان إن مساعي التعاقد مع دييغو كوستا توقفت بسبب القواعد الجديدة بشأن التعاقد مع اللاعبين الأجانب في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.