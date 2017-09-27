مصدر الصورة Getty Images Image caption ناشد ترامب اتحاد كرة القدم الأمريكي وقف وفصل اللاعبين المشاركين في الحركة الاحتجاجية

قرر عدد من المطاعم في الولايات المتحدة عدم بث مباريات كرة القدم الأمريكية، رافضين تصرف لاعبي الكثير من الفرق أثناء عزف النشيد الوطني قبل بدء أي مباراة ومؤيدين لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبدأ العديد من اللاعبين، وأغلبهم من أصول إفريقية، حركة "انحنِ" إذ يقومون بالجثو على ركبة واحدة أثناء عزف النشيد الوطني احتجاجا منهم على ما يصفونه بوحشية الشرطة في التعامل مع الأمريكيين من أصول إفريقية.

وناشد ترامب اتحاد كرة القدم الأمريكي وقف وفصل اللاعبين المشاركين في الحركة الاحتجاجية، قائلا إن ذلك التصرف ينم على عدم احترام للنشيد الوطني ويدل على عدم ولاء اللاعبين لبلدهم.

وأثار ترامب جدلا جديدا عندما وصف أي لاعب يقوم بذلك التصرف بأنه "ابن عاهرة".

وانتقد لاعبون بارزون، من بينهم نجم كرة السلة لي برون جيمس، تصريحات ترامب.

ووصف مالك أحد فرق كرة القدم الأمريكية تصريحات ترامب بأنها "جارحة"، لكن ترامب كررها في أكثر من مناسبة.

وطالب ترامب فرق كرة القدم الأمريكية بطرد اللاعبين الذين يحتجون أثناء عزف النشيد الوطني، في إشارة إلى سلسلة من الاحتجاجات على العلاقات بين مختلف الأعراق، بدأها اللاعب كولين كبرنيك العام الماضي.

وقالت جمعية لاعبي كرة القدم الأمريكية إن "الرئيس تجاوز الحدود".

ووصف ممثل الجمعية، إيريك ونستون، تصريحات ترامب بأنها "صفعة على وجوه رموز النضال من أجل الحقوق المدنية ماضيا وحاضرا".