بايرن ميونيخ يقيل مديرi الإيطالي، كارلو أنشيلوتي

مصدر الصورة Reuters Image caption جاء القرار بعد هزيمة النادي أمام فريق سان جيرمان

أقال نادي بايرن ميونيخ الألماني مديره الإيطالي، كارلو أنشيلوتي.

وجاءت الإقالة بعد أن مني النادي الألماني بهزيمة من فريق نادي سان جيرمان الفرنسي (3-0) .

وكان أنشيلوتي قد خلف بيب غارديولا في بداية الموسم السابق.

وساعد أنشيلوتي البالغ من العمر 58 عاما النادي على الفوز بمباراة دوري كرة القدم الألماني"البونديسليجا " في الموسم الماضي، لكن النادي لم يصل إلا إلى التصفية النهائية في دوري الأبطال ونصف النهائي في مباريات كأس ألمانيا.

وسيحل مساعد أنشيلوتي ويلي ساغنول محله بشكل مؤقت.

واحتل نادي بايرن ميونيخ الذي فاز بدوري الأبطال لخمس مرات متتالية، المرتبة الثالثة في ألمانيا، بعد بروسيا دورتموند الذي فاز 4 مرات وهزم مرة واحدة في مبارياته الست الأخيرة .

وقال المدير العام لنادي بايرن ميونيخ كارل هانز رومنيجي: "اداء فريقنا منذ بداية الموسم لم يكن بمستوى التوقعات"، وأضاف "أود أن اشكر كارلو، وهو صديقي وسيبقى صديقي، لكن كان علينا اتخاذ قرار مهني. أظهرت المباراة في باريس ان علينا الخروج باستنتاجات".

وقد فاز أنشيلوتي، المدير السابق لتشيلسي وبي اس جي وريال مدريد واي سي ميلان بدوري الأبطال ثلاث مرات، مع ميلان عام 2003 و 2007، ومع مدريد عام 2014، وهذا يجعله المدير الأكثر نجاحا في تاريخ كرة القدم الأوروبية ، إلى جانب مدير نادي ليفربول السابق بوب بيزلي الذي فاز ثلاث مرات في الأعوام 1977 و 1978 و 1981.

وقاد أنشيلوتي نادي ميلان إلى نهائي دوري الأبطال عام 2005، لكن النادي مني بهزيمة من نادي ليفربول، بالرغم من تفوقه في النصف الأول ب 3-0.