مورينيو: إصابة بوغبا تحرمه من اللعب "لفترة طويلة"

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يبتعد بول بوغبا، لاعب خط الوسط في مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن الملاعب "فترة طويلة" بسبب إصابة في العضلة الخلفية، حسبما أعلن مدرب الفريق جوزيه مورينيو.

واضطر صانع ألعاب منتخب فرنسا للخروج من الملعب بعد 19 دقيقة من بداية مباراة مانشستر يونايتد أمام بازل السويسري في دوري أبطال أوروبا.

وغاب بوغبا (24 عاما) عن آخر أربع مباريات لفريقه على أرضه في ملعب أولد ترافورد.

وفي بادئ الأمر، ساد اعتقاد بأن بوغبا سيغيب ما بين شهر وستة أسابيع بعد إصابته يوم 12 سبتمبر/ أيلول.

ولم يحدد مورينيو إطارا زمنيا لتعافي اللاعب.

وقال مورينيو إنه لا يتحدث عن "الإصابة لفترة طويلة"، وأنه متفائل أكثر بشأن مستوى لياقة المدافعين فيل جونز وأنتونيو فالنسيا.

وأضاف المدرب البرتغالي "لا يمكن أن يحدوني الأمل، كما هو الحال مع جونز أو فالنسيا اللذين أراهما في المران".

ويبدو أن لاعبي خط وسط مانشستر يونايتد الآخرين مروان فلايني ومايكل كاريك سيغيبان كذلك عن مباراة الفريق اليوم أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.