مصدر الصورة EPA Image caption تعرض بيكيه لهتافات معادية من الجمهور بسبب موقفه من الاستفتاء

قال مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، إنه مستعد لمغادرة المنتخب الإسباني، قبل نهائيات كأس العالم 2018، إذا كان موقفه من استفتاء انفصال إقليم كاتالونيا يسبب "مشاكل".

وفاز فريق برشلونة الأحد بثلاثة أهداف مقابل صفر على لاس بالماس في ملعب بلا جمهور، عقب الأحداث التي شهدها إقليم كاتالونيا. ووصف بيكيه المباراة بأنها "أصعب مباراة يلعبها في مشواره".

وعبر عن رغبته في مواصلة اللعب مع المنتخب الإسباني، ولكنه قال: "إذا كانت إدارة المنتخب ترى أنني أسبب مشكلة، فإنني سأغادر قبل نهائيات كأس العالم 2018".

وأضاف: "يختلف الكثيرون في إسبانيا بشأن ما حدث اليوم ولكنني أؤمن بالديمقراطية".

ويعيش في إقليم كاتالونيا، شمال شرقي إسبانيا، 7،5 ملايين نسمة لهم لغتهم الخاصة وثقافتهم المختلفة وعاصمة الإقليم هي مدينة برشلونة.

ويتمتع الإقليم بحكم ذاتي واسع، ولكنه ليس أمة منفصلة وفق الدستور الإسباني.

ولعب بيكيه 91 مباراة للمنتخب الإسباني، ولكنه أصبح شخصية تثير الانقسام بسبب موقفه من الاستفتاء.

وتعرض لهتافات معادية من الجمهور في مباراة ودية لعبها المنتخب الإسباني أمام المنتخب الكولومبي بمدينة مرسية جنوب شرقي إسبانيا، بسبب دعمه للانفصال.

وتدخل مدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس، وطلب من الجمهور "احترام" زميله في المنتخب.

ونشر بيكيه، قبل مباراة لاس بالماس على موقع تويتر صورة له وهو يضع يشارك في الاستفتاء ويضع ورقة التصويت في الصندوق، وكتب "لقد أديت التصويت، فنحن لا يمنعنا أحد من الدفاع عن الديمقراطية".