تصفيات كأس العالم 2018: تأهل إنجلترا وألمانيا وسوريا تتمسك بالأمل

مصدر الصورة AFP Image caption عمر السومة سجل هدف التعادل لفريقه أمام أستراليا وقبلها أمام إيران

ضمن المنتخبان الانجليزي والألماني تأهلهما لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بعد فوزهما على سلوفينيا وإيرلندا الشمالية على التوالي. أما المنتخب السوري فقد تعادل مع أستراليا ليبقى أمله في التأهل واردا.

وكان أداء المنتخب الانجليزي باهتا في أغلب فترات المباراة، ولم يتمكن لاعبوه من تهديد مرمى سلوفينيا التي أظهر لاعبوها صلابة في الدفاع، وصرامة في وسط الميدان مكنتهم من الاستحواذ على الكرة وشن هجمات معاكسة كادت إحداها أن تكلل بهدف لولا تدخل الحارس الانجليزي، جو هارت.

وانتظر الانجليز الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليتمكن قائد الفريق، هاري كين، من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة، عندما قطع تمريرة عرضية متقنة من المدافع الأيمن كايل ولكر.

وفاز المنتخب الألماني، حامل اللقب، على منتخب إيرلندا الشمالية في بلفاست بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وحجز بذلك مكانه في مونديال العام المقبل في روسيا.

وسجل سيباستيان رودي الهدف الأول الدقيقة الثانية، وأضاف ساندرو فاغنر الهدف الثاني في الدقيقة 21، ثم أحرز جوشوا كيميتش الهدف الثالث في الدقيقة 86، قبل أن يسجل الإيرلنديون هدف الشرف في الوقت بدل الضائع عن طريق جوش ماغينيس.

وضمن المنتخب الألماني تأهله إلى روسيا 2018، متصدرا لمجموعته، أما منتخب إيرلندا الشمالية فتبقى حظوظه وافرة لخوض مباريات الفصل، وسيلعب مباراته الأخيرة أمام النرويج.

وتعادل المنتخب السوري أمام أستراليا بفضل ضربة جزاء نفذها عمر السومة في الدقيقة 85 من المباراة، ليبقى على حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم واردة قبل مباراة العودة في سيدني.

وكان المنتخب الأسترالي متقدما بهدف روبي كروز في المباراة التي جرت بماليزيا.

وقد سجل السومة هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع أمام إيران، ليسمح لسوريا باحتلال المركز الثالث في المجموعة.

وسيلعب المتأهل في هذا الدور بين سوريا وأستراليا مباراة الفصل المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2018 مع ممثل مجموعة الكونكاكاف في مباراتين ذهابا وإيابا.