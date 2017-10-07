تصفيات كأس العالم 2018: تأهل إسبانيا وصافرات استهجان ضد بيكيه

مصدر الصورة EPA Image caption بيكيه يخرج في الدقيقة 59 ليعوضه زميله ناتشو

استهدف الجمهور الإسباني بصافرات استهجان المدافع جيرارد بيكيه في المباراة التي فاز بها الإسبان بثلاثة أهداف مقابل صفر على منتخب ألبانيا، وضمنوا التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وكان بيكيه صرح قبل المباراة إنه لن يترك المنتخب الإسباني تحت ضغط الجمهور الذي يعترض على موقفه الداعم لاستفتاء انفصال كتالونيا.

وتعالت صافرات الجمهور الإسباني كلما لمس بيكيه الكرة في ملعب أليكانتي.

وضمن المنتخب الإسباني تأهله إلى نهائيات كأس العالم قبل أن يلعب المباراة الأخيرة، بأهداف رودريغو وإيسكو وثياغو.

وسيغيب بيكيه، البالغ من العمر 30 عاما، عن المباراة الأخيرة للمنتخب الإسباني أمام إسرائيل، بسب العقوبة، بعدما تلقى بطاقة صفراء ثانية لأنه أمسك قميص أرماندو صديقو.

وتلقى لاعب مانشستر سيتي، ديفيد سيلفا، هو الآخر بطاقة صفراء ثانية تمنعه من لعب مباراة إسرائيل.

ويتصدر المنتخب الإسباني مجموعته بفارق 5 نقاط عن المنتخب الإيطالي التي فرض عليه تعادل مفاجئ بهدف لهدف من قبل منتخب مقدونيا.

ظروف صعبة

وقد نشر بييكه الأحد على حسابه بموقع تويتر صورة له وهو يصوت في استفتاء كتالونيا، الذي اعترضت عليه السلطات الإسبانية، ووصفه رئيس الوزراء الإسباني بأنه غير قانوني. وكتب بيكيه تعليقا على صورته : "معا لا يوقفنا أحد في الدفاع عن الديمقراطية".

وقال بعدها إنه سيترك المنتخب الإسباني إذا رغب اتحاد كرة القدم بذلك.

وتعرض بيكيه لتصفيرات الجمهور في التدريبات التي أجراها المنتخب الإسباني بأليكانتي تحضريا لمباراة ألبانيا، ثم كرر الجمهور الغاضب على مدافع المنتخب الإسباني تصفيراته يوم المباراة على الرغم من الفوز والتأهل.